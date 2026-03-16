2026. március 16. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Reflektorfénybe kerülhetnek az elektromos autók

Infostart

Személyi hitellel e-autót is vehetünk, ráadásul már több banknál is megjelentek az egyszámjegyű kamatok.

A kedvezőbb finanszírozási lehetőségek, így a 10 százalék alatti kamattal elérhető személyi hitelek a használt elektromos autók piacán is élénkíthetik a keresletet – olvasható a Használtautó.hu és a money.hu legfrissebb közös elemzésében.

Hozzáteszik, a jelenlegi banki hitelkondíciók kedvező lehetőséget kínálnak, a fix kamatozású konstrukciók hosszabb távon is kiszámíthatóvá tehetik a finanszírozást. Az ajánlatok eltérő feltételekhez kötöttek.

A közleményben kiemelik az UniCredit Bank konstrukcióját, amely 9,2 százalékos kamattal elérhető. Ehhez ugyanakkor szükséges a legalább 450 ezer forintos jövedelem, hitelfedezeti biztosítás, illetve legalább 7 millió forintos hitelösszeg. A Raiffeisen Bank és a CIB Bank hasonlóan magas hitelösszeget vár el (legalább 10 millió Ft a 9,49 százalékos kamatszinthez; illetve legalább 7 millió Ft a 9,59 százalékoshoz). Mindkét konstrukciónál feltétel a legjobb ügyfélminősítés is.

Az Erste és a K&H kínál alternatívát a kisebb hitelösszeget igénylők számára. Mindkét banknál már 3 millió forinttól elérhető a 10 százalék alatti kamatszint, ehhez legalább 400 ezer forintos havi jövedelem szükséges. Az MBH Bank ugyanilyen jövedelmi küszöb mellett kínál 5 millió forintos hitelt, 9,99 százalékos kamat mellett – teszik hozzá.

A MagNet Bank zöld hitele, amely környezetkímélő gépjárműre is fordítható, 9,5 százalékos kamattal igényelhető

– emelik ki a közleményben. Ebben az esetben 8 millió forintos hitelösszeg szükséges legalább. A bank autóhitele 9,95 százalékos kamattal igényelhető.

Hozzáteszik, a Használtautó.hu érdeklődési statisztikái szerint a villanyautók között a Tesla Model 3 áll az élen, már tavaly óta vezeti a rangsort. A március 1-10 közötti időszakban több, mint 1000 érdeklődés érkezett a portálon meghirdetett példányokra. Az átlagár mindössze mérsékelten változott, a tavalyi 9,54 millió forintról 9,36 millió forintra csökkent.

A lista második helyére a Hyundai Kona került, átlagára ugyanakkor látványosan csökkent 8,17 millió forintról 7,3 millió forintra. A BMW i3 a második helyről a harmadikra szorult vissza. Az utóbbi modellel kapcsolatban megjegyzik, hogy megbízhatósága miatt vált népszerűvé, és már akár 5 millió forint körül is található belőle „versenyképes” példány.

Az elmúlt években egyébként gyors növekedést mutatott hazánkban az elektromos autók száma, 2025 végére már több mint 100 ezer tisztán elektromos jármű közlekedett az utakon, ez egy év alatt közel 30 százalékos bővülést jelentett. Mint a közleményben olvasható, 2025 végén már több mint 5000 nyilvános töltőpont működött az országban.

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Mozgolódás indult a Hormuzi-szoroson – Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban. Az európai tőzsdéken sokáig nem voltak markáns elmozdulások, délután aztán kilőttek a piacok, miután kiderült, hogy egyre több olajszállító tankerhajó tudott sikeresen átkelni a Hormuzi-szoroson. Tovább javította a hangulatot - és egyben az olajárak esését okozta -, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter közölte: átengedik a szoroson az iráni olajszállító egységeket. Amerikában szintén emelkednek a tőzsdék, egyedi sztorikból sincs hiány, a Meta árfolyama kilőtt egy hétvégi pletyka miatt.

Sokk a Balatonnál: elszállnak a fagyiárak, már idén jöhet a 700 forintos gombóc

A Balatonnál már március közepén beindult a fagylaltszezon, és az első hétvégék forgalma alapján úgy tűnik, idén is tömegek indulnak a tópartra egy gombóc hűsítőért.

Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

2026. március 16. 18:58
Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség
2026. március 16. 18:45
Kiderült, mennyivel csökken az országok vészhelyzeti olajtartaléka a történelmi döntés után
