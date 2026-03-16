Reflektorfénybe kerülhetnek az elektromos autók

A kedvezőbb finanszírozási lehetőségek, így a 10 százalék alatti kamattal elérhető személyi hitelek a használt elektromos autók piacán is élénkíthetik a keresletet – olvasható a Használtautó.hu és a money.hu legfrissebb közös elemzésében.

Hozzáteszik, a jelenlegi banki hitelkondíciók kedvező lehetőséget kínálnak, a fix kamatozású konstrukciók hosszabb távon is kiszámíthatóvá tehetik a finanszírozást. Az ajánlatok eltérő feltételekhez kötöttek.

A közleményben kiemelik az UniCredit Bank konstrukcióját, amely 9,2 százalékos kamattal elérhető. Ehhez ugyanakkor szükséges a legalább 450 ezer forintos jövedelem, hitelfedezeti biztosítás, illetve legalább 7 millió forintos hitelösszeg. A Raiffeisen Bank és a CIB Bank hasonlóan magas hitelösszeget vár el (legalább 10 millió Ft a 9,49 százalékos kamatszinthez; illetve legalább 7 millió Ft a 9,59 százalékoshoz). Mindkét konstrukciónál feltétel a legjobb ügyfélminősítés is.

Az Erste és a K&H kínál alternatívát a kisebb hitelösszeget igénylők számára. Mindkét banknál már 3 millió forinttól elérhető a 10 százalék alatti kamatszint, ehhez legalább 400 ezer forintos havi jövedelem szükséges. Az MBH Bank ugyanilyen jövedelmi küszöb mellett kínál 5 millió forintos hitelt, 9,99 százalékos kamat mellett – teszik hozzá.

A MagNet Bank zöld hitele, amely környezetkímélő gépjárműre is fordítható, 9,5 százalékos kamattal igényelhető

– emelik ki a közleményben. Ebben az esetben 8 millió forintos hitelösszeg szükséges legalább. A bank autóhitele 9,95 százalékos kamattal igényelhető.

Hozzáteszik, a Használtautó.hu érdeklődési statisztikái szerint a villanyautók között a Tesla Model 3 áll az élen, már tavaly óta vezeti a rangsort. A március 1-10 közötti időszakban több, mint 1000 érdeklődés érkezett a portálon meghirdetett példányokra. Az átlagár mindössze mérsékelten változott, a tavalyi 9,54 millió forintról 9,36 millió forintra csökkent.

A lista második helyére a Hyundai Kona került, átlagára ugyanakkor látványosan csökkent 8,17 millió forintról 7,3 millió forintra. A BMW i3 a második helyről a harmadikra szorult vissza. Az utóbbi modellel kapcsolatban megjegyzik, hogy megbízhatósága miatt vált népszerűvé, és már akár 5 millió forint körül is található belőle „versenyképes” példány.

Az elmúlt években egyébként gyors növekedést mutatott hazánkban az elektromos autók száma, 2025 végére már több mint 100 ezer tisztán elektromos jármű közlekedett az utakon, ez egy év alatt közel 30 százalékos bővülést jelentett. Mint a közleményben olvasható, 2025 végén már több mint 5000 nyilvános töltőpont működött az országban.