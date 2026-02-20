ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Robbie Keane, a Ferencváros vezetõedzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Fenerbahce mérkõzésen Isztambulban a Sükrü Saracoglu stadionban 2025. november 27-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Robbie Keane csalódott, de bízik a Fradi továbbjutásában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője csalódott volt amiatt, hogy játékosai nem használták ki a helyzeteiket a Ludogorec vendégeként 2-1-re elveszített csütörtöki Európa-liga-mérkőzésen, ennek ellenére bízik abban, hogy meg tudják fordítani a párharcot és továbbjutnak.

A 45 éves ír szakember a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, könnyű gólokat kaptak a bolgár riválistól, ezek mindegyike elkerülhető lett volna, s ehhez hasonló hibákat nem követhetnek el.

„Ezen a szinten úgy nem lehet győzni, hogy egy csapat nem használja ki a helyzeteit és azokból nem szerez gólokat. Emiatt csalódott vagyok és úgy gondolom, hogy mindkét kapott gól elkerülhető lett volna, ilyesmit máskor nem szabad megtennünk, ilyeneket nem hibázhatunk” – mondta Keane.

A magyar bajnok trénere ugyanakkor hozzátette, biztos abban, hogy a jövő héten sorra kerülő visszavágón a futballistái sok helyzetet fognak kialakítani a saját közönségük előtt, és ezekből gólokat is fognak szerezni.

„Közben pedig nem szabad a maiakhoz hasonló hibákat elkövetnünk és akkor rendben leszünk” – fogalmazott.

Kollégája, a razgradi csapatot irányító Per-Mathias Högmo azt emelte ki, hogy csapatának a csütörtöki meccs első félidejében voltak olyan időszakai, amelyek miatt nem boldog. Kiemelte a szünet előtti 10 percet, amikor meglátása szerint túlságosan sokat volt a Ferencvárosnál a labda, és nagy erőket kellett mozgósítaniuk, hogy kivédekezzék a magyar bajnok akcióit.

„A félidőben összeszedtük magunkat, onnantól több párharcot nyertünk és visszajöttünk a meccsbe, így végül elfogadható eredményt értünk el egy erős ellenféllel szemben. Örülök a játékosaim hozzáállásának és el kell mondanom, hogy nagyon sokat tanultunk ebből a mérkőzésből” – nyilatkozta.

A norvég edző úgy vélekedett, a futballistáinak fejlődniük kell még abban, hogy hogyan mozognak azokban a periódusokban, amikor náluk van a labda. Úgy fogalmazott, a potenciál bennük van, de élesebbé kell válniuk.

A párharc visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.

labdarúgás

ferencváros

európa liga

robbie keane

