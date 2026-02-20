Robbie Keane csalódott, de bízik a Fradi továbbjutásában

A 45 éves ír szakember a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, könnyű gólokat kaptak a bolgár riválistól, ezek mindegyike elkerülhető lett volna, s ehhez hasonló hibákat nem követhetnek el.

„Ezen a szinten úgy nem lehet győzni, hogy egy csapat nem használja ki a helyzeteit és azokból nem szerez gólokat. Emiatt csalódott vagyok és úgy gondolom, hogy mindkét kapott gól elkerülhető lett volna, ilyesmit máskor nem szabad megtennünk, ilyeneket nem hibázhatunk” – mondta Keane.

A magyar bajnok trénere ugyanakkor hozzátette, biztos abban, hogy a jövő héten sorra kerülő visszavágón a futballistái sok helyzetet fognak kialakítani a saját közönségük előtt, és ezekből gólokat is fognak szerezni.

„Közben pedig nem szabad a maiakhoz hasonló hibákat elkövetnünk és akkor rendben leszünk” – fogalmazott.

Kollégája, a razgradi csapatot irányító Per-Mathias Högmo azt emelte ki, hogy csapatának a csütörtöki meccs első félidejében voltak olyan időszakai, amelyek miatt nem boldog. Kiemelte a szünet előtti 10 percet, amikor meglátása szerint túlságosan sokat volt a Ferencvárosnál a labda, és nagy erőket kellett mozgósítaniuk, hogy kivédekezzék a magyar bajnok akcióit.

„A félidőben összeszedtük magunkat, onnantól több párharcot nyertünk és visszajöttünk a meccsbe, így végül elfogadható eredményt értünk el egy erős ellenféllel szemben. Örülök a játékosaim hozzáállásának és el kell mondanom, hogy nagyon sokat tanultunk ebből a mérkőzésből” – nyilatkozta.

A norvég edző úgy vélekedett, a futballistáinak fejlődniük kell még abban, hogy hogyan mozognak azokban a periódusokban, amikor náluk van a labda. Úgy fogalmazott, a potenciál bennük van, de élesebbé kell válniuk.

A párharc visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik majd.