Emir Kusturica drukkol Orbán Viktornak

„Orbán Viktor úr, nagyon örülök és hálás vagyok önnek, hogy a kezdetektől fogva, amikor megjelent a politikai színpadon, azt vettem észre, hogy ön a hagyományos értékeket, a családot, a magyar nemzeti kultúrát képviseli, valamint a gazdasági jólétet, amelyet a konzervatív szemléletével épített fel” – mondta a szerb filmrendező, aki korábban többször állást foglalt az ukrajnai konfliktusban Oroszország mellett, sőt a Kremlbe is ellátogatott, hogy támogatást kérjen egy filmhez, amely Vlagyimir Putyinról mint történelmi személyről szólna.

Kusturica a videóban kitér Milorad Dodikkal, Orbán Viktor szövetségesével való barátságára is: „Sok-sok éve vagyunk barátok Dodik úrral, és sok mindenen mentünk keresztül, most azonban azt látjuk, hogy a szerb nemzet és a magyar nemzet nemzeti erejének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia, hogy képesek legyünk kitartani mindazzal szemben, ami előttünk áll”.

„Minden jót kívánok önnek, és azt kívánom, hogy ismét győzzön!” – zárta üzenetét Emir Kusturica, amit a magyar miniszterelnök bejegyzésében megköszönt.