Elnézést kért a riporter, aki részegen jelentkezett be a téli olimpiáról

Danika Mason, az ausztrál Channel 9 riportere bocsánatot kért, miután erősen illuminált állapotban jelentkezett be élő adásban a milánói-cortinai téri olimpiáról – írja a 24.hu.

„Rosszul mértem fel a helyzetet a hideg és a tengerszint feletti magasság miatt. Nem kellett volna innom” – mondta az újságíró, miután szerda reggel élőben jelentkezett Livignóból, de lassan és összefüggéstelenül beszélt az olaszországi kávéárakról, a leguánokról és Lindsey Vonnról. Később a földre is lefeküdt, hogy hóangyalt készítsen.

„Teljes felelősséget akarok vállalni, mert ez nem az a mérce, amit magamnak állítottam fel” – mondta egy nappal később, hozzátéve, hogy szégyelli magát a történtek miatt.