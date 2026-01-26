Női vízilabda Eb: fontos győzelemmel kezdett a magyar válogatott

Jól kezdtek a magyarok, de aztán a spanyolok fordítottak. Az utolsó szakaszt kétgólos hátrányból kezdte a magyar együttest, ebben a negyedben azonban nagy tempót diktált és négy találatára nem érkezett válasz. Jelentős szerepet vállalt a győzelemből Neszmély Boglárka, aki 15 lövést védett.

Fontos összecsapással indult a tavaly világbajnoki ezüstérmes magyar csapat számára az Eb, az olimpiai bajnok spanyolokkal szembeni eredmény ugyanis jelentősen befolyásolhatja az elődöntőbe jutást. Az első csoportkör után lesz majd egy második is, így megnő a rangadók jelentősége. A magyarok később a papírforma alapján találkoznak majd a címvédő hollandokkal is, és a spanyol, holland kettősből az egyiket meg kell előzni a négy közé kerülésért.

Kedden a román együttes lesz az ellenfél.