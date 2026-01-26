ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.25
usd:
320.73
bux:
126663.78
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Dömsödi Dalma (b) gólöröme, mellette a spanyol Martina Terre Marti kapus a nõi vízilabda Európa-bajnokság B csoportjának elsõ fordulójában játszott Magyarország - Spanyolország mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. január 26-án.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA

Női vízilabda Eb: fontos győzelemmel kezdett a magyar válogatott

Infostart / MTI

Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 9-7-re nyert a spanyol együttes ellen a hétfői nyitónapon.

Jól kezdtek a magyarok, de aztán a spanyolok fordítottak. Az utolsó szakaszt kétgólos hátrányból kezdte a magyar együttest, ebben a negyedben azonban nagy tempót diktált és négy találatára nem érkezett válasz. Jelentős szerepet vállalt a győzelemből Neszmély Boglárka, aki 15 lövést védett.

Fontos összecsapással indult a tavaly világbajnoki ezüstérmes magyar csapat számára az Eb, az olimpiai bajnok spanyolokkal szembeni eredmény ugyanis jelentősen befolyásolhatja az elődöntőbe jutást. Az első csoportkör után lesz majd egy második is, így megnő a rangadók jelentősége. A magyarok később a papírforma alapján találkoznak majd a címvédő hollandokkal is, és a spanyol, holland kettősből az egyiket meg kell előzni a négy közé kerülésért.

Kedden a román együttes lesz az ellenfél.

Kezdőlap    Sport    Női vízilabda Eb: fontos győzelemmel kezdett a magyar válogatott

női vízilabda

női vízilabda-válogatott

vízilabda-eb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: egy idő után kivonhatjuk az ICE-t Minnesotából

Donald Trump: egy idő után kivonhatjuk az ICE-t Minnesotából

A Trump-kormányzat egy idő után kivonhatja a bevándorlási ügynököket Minnesota államból – közölte az elnök, azt követően, hogy az állam fővárosában pattanásig feszült a helyzet. Az ügynökök a hétvégén agyonlőttek egy második amerikai állampolgárt is, ami után tüntetők rohanták le a szállodájukat.
VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.27. kedd, 18:00
Hegyi Zsolt
a MÁV-csoport vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fontos részlet derült ki a rezsiszámlákról

Újabb fontos részlet derült ki a rezsiszámlákról

Az MVM a januári rezsistop intézkedés részeként azt kéri, hogy egyelőre senki se fizesse be azokat a számlákat sem, amelyeket már megkapott - olvasható a cég Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gazdasági fordulat készül az EU-ban: Brüsszel kínai mintára szigorít?

Gazdasági fordulat készül az EU-ban: Brüsszel kínai mintára szigorít?

Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump and Walz hold 'productive call' as Minnesota governor pushes for 'impartial' inquiry into shootings

Trump and Walz hold 'productive call' as Minnesota governor pushes for 'impartial' inquiry into shootings

Tim Walz says the president has also agreed to look into reducing the number of federal agents in Minnesota.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 16:14
Faragó Tamás az elveszített Eb-fináléról: egy döntő megnyerése nemcsak logikai, hanem spirituális tudást is igényel
2026. január 26. 12:30
Forma-1: nagy a titkolózás a szezon rajtja előtt
×
×
×
×