2026. január 25. vasárnap
Jansik Szilárd (b) és a szerb Djordje Lazic a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság döntõjében játszott Szerbia - Magyarország mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 25-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Eb-döntő Belgrádban: Szerbia–Magyarország

Infostart

A Varga Zsolt által irányított magyar férfi vízilabda-válogatott a házigazda szerbekkel találkozik az Európa-bajnokság döntőjében. A csoportszakaszban találkozott már a két csapat, akkor a szerbek nyertek.

Száz évvel ezelőtt, 1926-ban, a magyar pólócsapat nyerte meg az első Európa-bajnokságot. Nagyszerű lenne a centenáriumot újabb Eb-arannyal ünnepelni.

A belgárdi uszodában egyesével, felváltva mutatják be a játékosokat. Már most óriási a hangulat, telt ház van, több mint 13 ezer szerb szurkoló élteti a csapatát. A becslések szerint ötszáz magyar lehet.

Fekete labdáját fogta Glusac az első akciónóál, kimaradt az első magyar, majd az első szerb előny is.

A második magyar fórból gól lett, Vígvári Vendel lőtte be, 0–1. Az ellenakcióból Nikola Lukics kiegyenlített, 1–1.

Lassan eltelik az első fele az első negyednek, kevés a gól. Viszont Drasovics belőtte a kettős előnyt, nagyon üres volt a jobb sarok, 2–1.

Nagy Ákos szép góllal egyenlített, 2–2.

Emberelőnyből Nikola Lukics lőtt újabb gólt, 3–2.

Mandics lövését Vogel védte, maradt az egygólos szerb vezetés a negyed végéig.

