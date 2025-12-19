ARÉNA - PODCASTOK
Assistant referee running along the sideline during a soccer match
Nyitókép: roibu/Getty Images

Büntetések: hat nagy magyar futballklubnak is fizetnie kell

Infostart / MTI

Hat NB I-es klubot is pénzbüntetéssel sújtott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.

Az MLSZ közleménye szerint a címvédő Ferencvárosnak, a győri ETO FC-nek, a Diósgyőri VTK-nak, a Zalaegerszegnek, a Debrecennek és a Nyíregyházának kell fizetnie szurkolóik magatartása miatt. Utóbbi egyesületnek ezzel egy időben korábbról felfüggesztett büntetése végrehajtását is elrendelték, a nyíregyházi stadionban így a soron következő bajnokin a B2-es szektor zárva lesz.

A Kisvárda és a Paks a szabályzat megsértése miatt írásbeli figyelmeztetésben részesült.

A fegyelmi bizottság eljárást indított rasszizmus és diszkrimináció miatt a DVTK, a DVSC és a Nyíregyháza, valamint megbotránkoztató szurkolói magatartás miatt az FTC, a Kisvárda, a ZTE FC, a Nyíregyháza és az Újpest ellen.

