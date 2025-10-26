ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 26. vasárnap
Camilla Herrem, a Sola HK játékosa a nõi kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának 3. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria  Sola HK mérkõzésen az Érd Arénában 2025. szeptember 27-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

A rákból gyógyuló világsztáron poénkodott a hangosbemondó

Infostart

Ízléstelen és elfogadhatatlan megjegyzés hangzott el a norvég kézilabda-bajnokság egyik mérkőzésén, amelyért a rendező klub és a hangosbemondó is bocsánatot kért. A Gjerpen klub bemondója Camilla Herrem, a Sola HK mellrákból felépült játékosának bemutatásakor tett a betegsége miatti hajhullásra utaló, sértő megjegyzést.

A 37 éves, kézilabdaikonnak számító Camilla Herremet érintő tréfa felháborodást váltott ki. A Gjerpen közleményben kért elnézést a játékostól és a Sola HK klubtól, hangsúlyozva, hogy a megjegyzés nem tükrözi a klub értékeit, és vállalták a felelősséget - írja a kisalfold.hu.

Tom Gulliksen, a hangosbemondó szintén elismerte, hogy hibázott, és hangsúlyozta, hogy tisztelettel adózik Camilla Herrem sportolói teljesítménye előtt.

A Sola HK vezetőedzője, Steffen Stegavik (egyben Herrem férje) az ügy gyors rendezését és a bocsánatkérést követően kijelentette, hogy a klub számára az eset lezárult.

Fotónk a Bajnokok Ligája B csoportjának 3. fordulójában játszott FTC-Rail Cargo Hungaria – Sola HK mérkőzésen készült.

