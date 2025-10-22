ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 22. szerda Előd
Warren Zaire-Emery, a Paris Saint-Germain játékosa (b) és Aleix Garcia, a Leverkusen játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza harmadik fordulójának Bayer Leverkusen-Paris Saint-Germain mérkõzésén Leverkusenben 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

A keddi lett a BL történetének leggólgazdagabb napja

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A labdarúgó Bajnokok Ligája történetének leggólgazdagabb játéknapja volt a keddi, amelyen kilenc mérkőzésen 43 találat született.

A 4,8-as átlag ugyanakkor „csak” a második a BL-rangsorban – a Kairat Almati-Pafosz találkozó gól nélküli döntetlennel ért véget –, a rekordot a napra pontosan 11 évvel korábbi játéknap tartja, amikor nyolc összecsapáson 40 gólt jegyeztek a csapatok.

A címvédő Paris Saint-Germain 7–2-re diadalmaskodott a Bayer Leverkusen vendégeként, ezzel csúcsot döntött, a párizsi gárda ugyanis 39 gólnál jár a BL-ben ebben a naptári évben. Az eddigi rekord a Manchester Unitedhez fűződött, amely 2002-ben 38-szor volt eredményes a legrangosabb európai kupasorozatban.

Luis Enrique, a PSG spanyol szakvezetője ugyancsak rekorderré lépett elő, 65. BL-mérkőzésén ugyanis a 43. sikerét aratta, ezzel 66 százalékosra növelte győzelmi mutatóját, amivel megelőzte a legalább 50 találkozót jegyző trénerek rangsorában honfitársát és korábbi csapattársát, Josep Guardiolát.

A Manchester Cityben a Villarreal vendégeként megnyert találkozón is gólt szerzett Erling Haaland, a norvég csatár ezzel sorozatban a 12. tétmérkőzésén is eredményes volt, ez Cristiano Ronaldo karrierjének legjobb szériája volt.

