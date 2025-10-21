ARÉNA - PODCASTOK
Lamine Yamal, az FC Barcelona játékosa ünnepel a spanyol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban, a La Ligában játszott FC Barcelona - Real Madrid mérkõzés végén Barcelonában 2025. május 11-én. Az FC Barcelona 4-3-ra legyõzte a címvédõ Real Madridot.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Siu Wu

BL élőben: kötelező feladat a Barcelonának

Infostart

A keddi BL-programból két mérkőzés kezdődik 18.45-től, a Barcelona a görög Olympiakoszt, a Kajrat Almati a ciprusi Pafoszt fogadja.

BARCELONA–OLYMPIAKOSZ 0–0: A katalánok legutóbb kikaptak a PSG-től otthon, így számukra kötelező a győzelem. Még akkor is, ha olyan alapjátékosok hiányoznak a kezdő tizenegyből, mint Joan García, Gavi, Dani Olmo, Robert Lewandowski és Raphinha.

KAJRAT–PAFOSZ 0–0: Bármelyik győz ma este, története első sikerét éri el a BL főtábláján.

BARCELONA–OLYMPIAKOSZ 1–0: Ez gyors volt: egy kontrát Fermín López góllal zárt le.

KAJRAT–PAFOSZ 0–0: Úgy fest, a kazah bajnok emberelőnyben játszhatja szinte az egész meccset. Joao Correia, a ciprusiak portugál védője azonnali piros lapot kapott.

