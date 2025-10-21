ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: Rodri egyszer már ünnepelt

Infostart

Hét mérkőzést rendeznek este a labdarúgó BL-ben. A párosításból kiemelkedik a Villarreal–Manchester City, az Arsenal–Atlético Madrid, valamint a Leverkusen–PSG összecsapás.

VILLARREAL–MANCHESTER CITY 0–0: Rodri, a Man City aranylabdás középpályása pályafutása egy rövid szakaszában a Villarreal játékosa volt. A klubházban a mérkőzés előtt emlékfalat avatott – saját maga tiszteletére.

ARSENAL–ATLÉTICO MADRID 0–0: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres és Gabriel Martinelli kezd az Ágyúsok csatársorában.

BAYER LEVERKUSEN–PSG 0–0: Marquinhos és Dembélé a padon, de Kvarachelija, Mayulu, Doué és Barcola viszont kezd a címvédőnél.

BAYER LEVERKUSEN–PSG 0–1: Nuno Mendes ezúttal a jobb oldalról adta be ballal a labdát, Willian Pacho pedig az ötösről a Leverkusen kapujába fejelt. Bármilyen hihetetlen, ez a felnőtt pályafutása első gólja klubmezben!

VILLARREAL–MANCHESTER CITY 0–1: Vezet a City, természetesen Erling Haaland kszerezte a gólt. Rico Lewis beadása után vágta a labdát, védőjét megelőzve, a kapu bal oldalába.

FC COPENHAGEN–BORUSSIA DORTMUND 0–1: Nmecha révén került előnybe a BVB.

Budapest miért lenne más, mint Alaszka – vetette fel a volt kijevi amerikai nagykövet

Steven Pifer exnagykövet szerint meglehetősen kétséges a budapesti békecsúcs sikere, mivel továbbra is változatlan a Kreml háborúval és Ukrajnával kapcsolatos álláspontja.
 

17 milliárd forintot szán a kormány a gyermekvédelmi támogatások emelésére

A kormány 17 milliárd forintos pluszforrást biztosít a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek ellátásának javítására. A döntés értelmében emelkedik az étkezési és ruházati támogatás, a zsebpénz összege, valamint új sportolási támogatás is bevezetésre kerül.

Erről sokan megfeledkeznek az Otthon Start lázában: rengeteg időt és pénzt spórolhatnának

Lakásvásárlási roham idején különösen fontos a hitelezési folyamatok jogi biztonsága.

Plans for Trump-Putin meeting shelved days after Budapest talks proposed

A White House official said there were "no plans" for the two presidents to meet in the "immediate future".

×