BL élőben: Rodri egyszer már ünnepelt

VILLARREAL–MANCHESTER CITY 0–0: Rodri, a Man City aranylabdás középpályása pályafutása egy rövid szakaszában a Villarreal játékosa volt. A klubházban a mérkőzés előtt emlékfalat avatott – saját maga tiszteletére.

ARSENAL–ATLÉTICO MADRID 0–0: Bukayo Saka, Viktor Gyökeres és Gabriel Martinelli kezd az Ágyúsok csatársorában.

BAYER LEVERKUSEN–PSG 0–0: Marquinhos és Dembélé a padon, de Kvarachelija, Mayulu, Doué és Barcola viszont kezd a címvédőnél.

BAYER LEVERKUSEN–PSG 0–1: Nuno Mendes ezúttal a jobb oldalról adta be ballal a labdát, Willian Pacho pedig az ötösről a Leverkusen kapujába fejelt. Bármilyen hihetetlen, ez a felnőtt pályafutása első gólja klubmezben!

VILLARREAL–MANCHESTER CITY 0–1: Vezet a City, természetesen Erling Haaland kszerezte a gólt. Rico Lewis beadása után vágta a labdát, védőjét megelőzve, a kapu bal oldalába.

FC COPENHAGEN–BORUSSIA DORTMUND 0–1: Nmecha révén került előnybe a BVB.