Lékai Máté a válogatottól való búcsúról: szívem szerint még játszanék, de intő jeleket éreztem

Lékai Máté szeptember elején jelentette be, hogy nem lép pályára többször a magyar férfi kézilabda-válogatottban. A Ferencváros 37 éves irányítója 2009-ben debütált a nemzeti csapatban, amelynek tagjaként a negyedik helyen végzett a 2012-es olimpián, továbbá egy-egy Eb-5. (2024) és vb-5. helyet (2021) is szerzett.

A 198-szoros válogatott Lékai Máté egy sajtóbeszélgetésen elárulta, már a nyáron érezte, hogy a nemzeti csapattól való búcsú időszerűvé vált, végül azonban várt még néhány hetet a hivatalos bejelentéssel. Mint fogalmazott, egy nehéz, de fontos döntést kellett meghoznia. A Veszprém és a Szeged korábbi játékosa az előző szezon végére fizikálisan és még inkább mentálisan nagyon elfáradt, nem érezte azt a labdaéhséget, mint korábban. Akkor azonban még nem gondolta azt, hogy el kellene köszönnie a válogatottól, egyszerűen pihenésre vágyott.

Amikor viszont elkezdte a Ferencváros csapatánál a nyári alapozást, figyelmeztető jeleket érzékelt. Mint mondta, „nem a nyári alapozás a kézilabda legszebb része”, hiszen nagyon kemény munkát kell végezni, de 37 évesen ezt pontosan tudta, mint ahogy azt is, mennyire fontos a formába hozás, így még akkor sem akart elhamarkodott döntést hozni a jövőjével kapcsolatban. Szeptember elejére ugyanakkor belátta, „ez ennyi volt”, így bár szíve szerint még játszana a válogatottban – ahová mindig szívesen és örömmel ment, ha meghívót kapott –, felismerte, hogy már nem lesz fiatalabb, a meccsek száma pedig nem fog csökkenni, a klubcsapatában viszont hétről hétre teljesítenie kell, ezért el kellett engednie a válogatottban való szereplést.

Lékai Máté hangsúlyozta: számtalan meghatározó élményt adott neki a nemzeti csapat, amelyek közül kiemelkedik a 2012-es londoni olimpia. A negyeddöntőben Izland volt az ellenfél, és a rendes játékidő végén az ő góljával egyenlített ki a magyar válogatott, amely drámai csatában és óriási izgalmak után, kétszeri hosszabbítást követően 34–33-ra győzött az északiak ellen. A Ferencváros irányítója úgy fogalmazott, meg sem fordult a fejében, amikor elkezdett kézilabdázni, hogy tizenhat év alatt majdnem 200-szor pályára léphet majd a válogatottban. Úgy érzi, emberileg is sokat fejlődött és kapott ebben a közegben, és nagyon hálás a csapattársainak, valamint az összes stábtagnak.

Hozzátette: bár a magyar válogatott végül nem nyert érmet a 2012-es olimpián, az Izland elleni meccsre azonban jó szívvel emlékeznek vissza a sportág kedvelői, a magyar játékosok pedig belopták magukat a szurkolók szívébe. Visszaemlékezése szerint az egész csapat elnyerte a magyar emberek szimpátiáját, akik nagyon tudtak azonosulni a válogatottal. „Azt éreztük, hogy az egész ország mögöttünk van, és követ minket. Azon a napon, amikor nyertünk Izland ellen, két olimpiai aranyat nyertek a kajak-kenusok.

Mi csak a legjobb négy közé jutottunk be, mégis mindenki rólunk beszélt, nagyon örültek a győzelmünknek az olimpiai faluban is. Ez is megmutatta, milyen ereje van a csapatsportoknak”

– elevenítette fel londoni élményeit.

A sajtóbeszélgetésen Lékai Máté erényeit a korábbi válogatott csapattárs, Illyés Ferenc, a szövetség jelenlegi elnöke is méltatta. Mint fogalmazott, az emberek általában kedvelik az olyan figurákat, mint Lékai Máté, aki elmondása szerint „néha kicsit szétszórt, bohókás, de amikor sorsdöntő, nehéz helyzet áll elő, akkor úgy áll oda, hogy meg se rezzen, a legtöbb esetben a legjobb megoldást találta meg”. Hozzátette: időnként persze ő is hibázott, de mindig, minden helyzetben lehetett rá számítani, elvállalta a nehéz feladatokat, és mindig meg lehetett benne bízni. Az MKSZ elnöke szerint Lékai Máté példamutató egyéniség, aki nagyon fog hiányozni a válogatottból.

Az immár volt válogatott irányító hangsúlyozta: a Ferencvároshoz még szerződés köti, a zöld-fehérekkel pedig a következő nagy célja a bajnoki bronzérem megvédése, a Tatabánya elleni Magyar Kupa-mérkőzés megnyerése, valamint a minél eredményesebb szereplés az Európa-liga csoportkörében, ahol a Melsungennel, a Benficával és a Karlskronával találkoznak.