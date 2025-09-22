Élőben az Aranylabda-gála: ki lesz az idény legjobb futballistája?

A délután folyamán a France Football oldala már közölte a 30. helyezettől visszafelé a helyezési számokat, egészen a 10. helyezettig. Pedri a 11., Kvarachelija a 12., Kane a 13., Doué a 14., Gyükeres a 15., s csak 16. Vinícius Júnior, 17. Lewandowski, 18. McTominay, 19. Joao Neves, 20. Lautaro Martínez, 21. Guirassy, 22. Mac Allister, 23. Bellingham, 24. Fabian Ruiz, 25. Dumfries, 26. Erling Haaland, 27. Declan Rice. 28. Virgil van Dijk, 29. Florian Wirtz, 30. Michael Olise.

Persze, ez csak a férfi futballisták kategóriája, csak az egyik díjé a mai tizenkettőből.

Már érkeznek a hírességek, például az egyik műsorvezető, Ruud Gullit. Vagy éppen Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya.