2025. szeptember 22. hétfő
Élőben az Aranylabda-gála: ki lesz az idény legjobb futballistája?

Infostart

A Théâtre du Châtelet-ben minden kész a 2025-ös Aranylabda gála kezdetére. Egyszerre kezdődik a gála felvezetése és Marseille-ben az OM és a PSG bajnoki mérkőzése. Ousmane Dembélé nincs a PSG keretében…

A délután folyamán a France Football oldala már közölte a 30. helyezettől visszafelé a helyezési számokat, egészen a 10. helyezettig. Pedri a 11., Kvarachelija a 12., Kane a 13., Doué a 14., Gyükeres a 15., s csak 16. Vinícius Júnior, 17. Lewandowski, 18. McTominay, 19. Joao Neves, 20. Lautaro Martínez, 21. Guirassy, 22. Mac Allister, 23. Bellingham, 24. Fabian Ruiz, 25. Dumfries, 26. Erling Haaland, 27. Declan Rice. 28. Virgil van Dijk, 29. Florian Wirtz, 30. Michael Olise.

Persze, ez csak a férfi futballisták kategóriája, csak az egyik díjé a mai tizenkettőből.

Már érkeznek a hírességek, például az egyik műsorvezető, Ruud Gullit. Vagy éppen Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya.

