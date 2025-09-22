ARÉNA
Fotó: Budapest Airport
Nyitókép: Gergely Antal

A repülőtéren futottak

Infostart

Szeptember 20-án ismét a sportolók vették birtokba a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1. futópályáját: tizenharmadik alkalommal rendezte meg a VINCI Airports hálózat részeként működő Budapest Airport a légiközlekedési közösség hagyományos jótékonysági futóversenyét, a Runway Runt. A nevezési díjakat ezúttal is száz százalékban alapítványoknak ajánlják fel.

Szombaton ismét elstartolt a Budapest Airport jótékonysági futóversenye, a Runway Run: a népszerű verseny tizenharmadik évében 1144 futó állt rajthoz azzal a céllal, hogy egy jó ügy érdekében átélje a közös sportolás élményét. A hagyományosan a légiközlekedési iparág összetartását jelképező versenyen az indulók a repülőtér lezárt futópályáján mérettettek meg, az általuk fizetett nevezési díjjal pedig két alapítvány munkáját támogatják.

A repülőtér-üzemeltető a nevezési díjakból befolyt teljes összeget idén is a sérült és fogyatékkal élő emberek sportolását segítő SUHANJ! Alapítvány, valamint a beteg gyermekek gyógyulását előmozdító Ments Életet Közhasznú Alapítvány támogatására fordítja.

Eredmények

  • Felnőtt női – 5 km Sheila Bourke
  • Felnőtt férfi – 5 km Csuka Balázs
  • Felnőtt női – 10 km Tara Kennedy-Monks Maryanne
  • Felnőtt férfi – 10 km Sean Hill
  • Látássérült - Vértesi Alexa
  • Kézi meghajtású kerékpáros - Schober László
  • Futókocsi - Béres Gabriella
  • Leggyorsabb repülőtéri hatóság Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
  • Leggyorsabb légiközlekedési szolgáltató csapat Lufthansa Technik Budapest Kft.
  • Leggyorsabb légitársaság csapat Air Lingus
  • Leggyorsabb üzleti szolgáltatások csapat Wing Zrt.
  • Leggyorsabb repülőtéri kereskedelmi csapat Magyar Pénzváltó Kft.
  • Leggyorsabb logisztikai csapat DSV Air & Sea Hungary Kft.

A versenyen 6 és 14 éves korig gyerekek is rajthoz állhattak, akik a korcsoportuknak megfelelően 1 vagy 2 kilométeres távon próbálhatták ki magukat.

A Runway Run története során a Budapest Airport eddig több mint 120 millió forintot fordított jótékony célokra, az idén felajánlott összegről pedig a későbbiekben számol be a vállalat.

budapest airport

futóverseny

jótékonyság

