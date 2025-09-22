A repülőtéren futottak

Szombaton ismét elstartolt a Budapest Airport jótékonysági futóversenye, a Runway Run: a népszerű verseny tizenharmadik évében 1144 futó állt rajthoz azzal a céllal, hogy egy jó ügy érdekében átélje a közös sportolás élményét. A hagyományosan a légiközlekedési iparág összetartását jelképező versenyen az indulók a repülőtér lezárt futópályáján mérettettek meg, az általuk fizetett nevezési díjjal pedig két alapítvány munkáját támogatják.

A repülőtér-üzemeltető a nevezési díjakból befolyt teljes összeget idén is a sérült és fogyatékkal élő emberek sportolását segítő SUHANJ! Alapítvány, valamint a beteg gyermekek gyógyulását előmozdító Ments Életet Közhasznú Alapítvány támogatására fordítja.

Eredmények

Felnőtt női – 5 km Sheila Bourke

Felnőtt férfi – 5 km Csuka Balázs

Felnőtt női – 10 km Tara Kennedy-Monks Maryanne

Felnőtt férfi – 10 km Sean Hill

Látássérült - Vértesi Alexa

Kézi meghajtású kerékpáros - Schober László

Futókocsi - Béres Gabriella

Leggyorsabb repülőtéri hatóság Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

Leggyorsabb légiközlekedési szolgáltató csapat Lufthansa Technik Budapest Kft.

Leggyorsabb légitársaság csapat Air Lingus

Leggyorsabb üzleti szolgáltatások csapat Wing Zrt.

Leggyorsabb repülőtéri kereskedelmi csapat Magyar Pénzváltó Kft.

Leggyorsabb logisztikai csapat DSV Air & Sea Hungary Kft.

A versenyen 6 és 14 éves korig gyerekek is rajthoz állhattak, akik a korcsoportuknak megfelelően 1 vagy 2 kilométeres távon próbálhatták ki magukat.

A Runway Run története során a Budapest Airport eddig több mint 120 millió forintot fordított jótékony célokra, az idén felajánlott összegről pedig a későbbiekben számol be a vállalat.