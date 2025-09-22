A repülőtéren futottak

Szombaton ismét elstartolt a Budapest Airport jótékonysági futóversenye, a Runway Run: a népszerű verseny tizenharmadik évében 1144 futó állt rajthoz azzal a céllal, hogy egy jó ügy érdekében átélje a közös sportolás élményét. A hagyományosan a légiközlekedési iparág összetartását jelképező versenyen az indulók a repülőtér lezárt futópályáján mérettettek meg, az általuk fizetett nevezési díjjal pedig két alapítvány munkáját támogatják.
A repülőtér-üzemeltető a nevezési díjakból befolyt teljes összeget idén is a sérült és fogyatékkal élő emberek sportolását segítő SUHANJ! Alapítvány, valamint a beteg gyermekek gyógyulását előmozdító Ments Életet Közhasznú Alapítvány támogatására fordítja.
Eredmények
- Felnőtt női – 5 km Sheila Bourke
- Felnőtt férfi – 5 km Csuka Balázs
- Felnőtt női – 10 km Tara Kennedy-Monks Maryanne
- Felnőtt férfi – 10 km Sean Hill
- Látássérült - Vértesi Alexa
- Kézi meghajtású kerékpáros - Schober László
- Futókocsi - Béres Gabriella
- Leggyorsabb repülőtéri hatóság Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
- Leggyorsabb légiközlekedési szolgáltató csapat Lufthansa Technik Budapest Kft.
- Leggyorsabb légitársaság csapat Air Lingus
- Leggyorsabb üzleti szolgáltatások csapat Wing Zrt.
- Leggyorsabb repülőtéri kereskedelmi csapat Magyar Pénzváltó Kft.
- Leggyorsabb logisztikai csapat DSV Air & Sea Hungary Kft.
A versenyen 6 és 14 éves korig gyerekek is rajthoz állhattak, akik a korcsoportuknak megfelelően 1 vagy 2 kilométeres távon próbálhatták ki magukat.
A Runway Run története során a Budapest Airport eddig több mint 120 millió forintot fordított jótékony célokra, az idén felajánlott összegről pedig a későbbiekben számol be a vállalat.