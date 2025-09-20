A Paks őrzi veretlenségét, az Újpest kikapott a sereghajtótól

Kocsis Máté és Lázár János után a miniszterelnök is színpadra lépett a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában. „Egyre többen vagyunk, sokan el akartak jönni, de már nem fértek el. Ezért legközelebb találkozzunk a szabad ég alatt! A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet, mondjuk október 23-án” – kezdte a beszédét Orbán Viktor kormányfő, aki elmondta: összesen csaknem 120 ezren vannak a digitális polgári körökben és a Harcosok Klubjában, és a következő időszakban megduplázzák a számukat „a digitális honfoglalás” jegyében.
Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú államadósság-kibocsátói osztályzatának kilátását a Moody's Ratings. Két héten belül ez a második hasonló hitelminősítői lépés Lengyelország esetében.