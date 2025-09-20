A Paks őrzi veretlenségét, az Újpest kikapott a sereghajtótól

Idénybeli első győzelmét aratta a Kazincbarcika a labdarúgó Fizz Liga 7. fordulójának szombat esti mérkőzésén: az újonc csapat Mezőkövesden 2-0-ra verte a vendég Újpestet.

A fővárosi lila-fehér együttesnek ez a negyedik veresége a mostani szezonban, idegenben az első.

A listavezető Paks 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó Fizz Liga hetedik fordulójának szombat délutáni mérkőzésén, ezzel őrzi veretlenségét.

Korábban a pénteki nyitómeccsen a címvédő Ferencváros hazai pályán kétgólos hátrányból felállva ért el 2-2-es döntetlent a Diósgyőr ellen.