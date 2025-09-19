ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.49
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Fritsch Róbert, miután győzött a horvát Antonio Kamenjasevic ellen a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogású -77 kg-os súlycsoportjának negyeddöntőjében a Zágráb Arénában 2025. szeptember 18-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Megvan az első magyar érem a zágrábi birkózó-világbajnokságon

Infostart / MTI

A kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában Fritsch Róbert bronzérmet nyert a zágrábi birkózó-világbajnokság pénteki napján.

A 31 éves magyar sportoló csütörtökön a világelső Ázsia-bajnok, üzbég Aram Vardanjan, a kellemetlen stílusú moldovai Alexandrin Gutu és a horvát Antonio Kamenjasevic legyőzése után az elődöntőben kikapott az olimpiai bajnok japán Kuszaka Naótól, így pénteken a bronzéremért léphetett szőnyegre a kazahok olimpiai és vb-ezüstérmese, Demeu Zsadrajev ellen. A helyosztót az egy kategóriával lejjebb Európa-bajnok és vb-ezüstérmes Fritsch ötpontos hátrányból fordítva 6-5-re nyerte meg.

A felek nem lazsálták el az első menetet, mindketten arra törekedtek, hogy a másikat küldjék le először parterhelyzetbe. Az egyetlen igazán veszélyes szituációba Fritsch került, amikor majdnem kiterelte őt a küzdőtérről Zsadrajev, de a magyar klasszis az utolsó pillanatban ellépett előle. Talán ennek az akciónak köszönhetően végül Fritschnek kellett először a szőnyegre feküdnie (0-1). A kazah birkózó befogta riválisa karját és abból billentett, majd fejlefogásból pörgetett is, így 5-0-ra elhúzott a félperces szünetig.

A második három percet óriási elszántsággal és lendülettel kezdte Fritsch, aki megragadta ellenfelét majd a hátára döntötte, így máris alaposan felzárkózott (4-5), de itt nem állt le, ugyanis rögtön ezt követően kitolta a szőnyegről Zsadrajevet (5-5), akit ezek után egyértelmű volt, hogy a passzivitásért leküldi a bíró (6-5). Fritsch ekkor már nem erőltette az akciót, inkább energiát spórolt az utolsó másfél percre, hogy állásból megőrizze minimális előnyét. A terve tökéletesen bevált, egyszer sem került szorult helyzetbe a hátralévő időben, így boldogan vetette magát Lőrincz Viktor szövetségi kapitány karjaiba.

„El se hiszem, hogy sikerült, mert nagyon bajos volt a nyakam az elmúlt időben. Sokat szenvedtem, feküdtem szögeságyon, mentem mindenhova, a Csepel támogatott a rehabilitációban, hogy erre a két napra minden összeálljon. Az arany nem jött össze, de ezzel a bronzzal is meg vagyok elégedve, Zsadajev sok nagyon jó magyart megvert már, de visszavágtam neki. Most már remélem, nyugdíjba vonul” – mondta Fritsch, aki hozzátette, ő is kikapott a 35 esztendős riválistól Németországban.

A meccsel kapcsolatban arról beszélt, hogy ezúttal is azt szerette volna, ha elsőként az ellenfelét intik meg, de megint nem sikerült, pedig úgy érezte, végig ő voltam a zóna közepén.

„Lőrincz Viktor kicsit máshogy billent, de a lényeg ugyanaz, húzás, aztán tolás. Folyamatosan gyakoroljuk, és most a vb bronzmeccsén összejött úgy, hogy fél éve nem billentettem normálisat versenyen. Viktor kiabált be, hogy billentés, ami nem volt a fejemben, de meghallottam őt. Nagyon hosszú út volt ez az első éremig az olimpiai súlycsoportban, de remélem, nem az utolsó” – fogalmazott Fritsch, aki korábban az ötkarikás játékokon nem szereplő 72 kilósok között remekelt.

Fritsch köszönetet mondott a családjának és valamennyi edzőjének, aki kicsit is hozzárakott ehhez a sikerhez. Úgy zárta a szavait, hogy jön a királykategória, a nehézsúly, neki pedig az lenne a nap fénypontja, ha Vitek Dárius nyerné a döntőt és együtt ünnepelhetnének.

Ez volt a magyar küldöttség első dobogós helyezése a horvát fővárosban, de ez biztosan bővülni fog, mert a nap utolsó összecsapásán a nehézsúlyúak fináléjában Vitek Dárius az iráni Amin Mirzazadehhel küzd meg.

Kezdőlap    Sport    Megvan az első magyar érem a zágrábi birkózó-világbajnokságon

zágráb

birkózó-vb

fritsch róbert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Tovább száguldanak a tőzsdék

Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Tovább száguldanak a tőzsdék

Az amerikai kamatvágás után a pénteki nap első felében is kitartott a jó hangulat a világ tőzsdéin, Európában és Amerikában is méréskelt pluszokat láthatunk. A magyar tőzsde a nap közepén lefordult, de a zárásra felpattant a BUX.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti

Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti

Amint előre jelezték, a városban csak egyetlen évre vállalják a csapat működtetését, most elindult az új tulajdonos keresése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Estonia says three Russian MiG-31 fighter jets remained in Estonian airspace for 12 minutes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 19:15
Eldőlt: pályázatot írnak ki a Videoton értékesítésére – íme, a részletek
2025. szeptember 19. 15:47
Húsz éve nem esett meg ilyen a Barcával
×
×
×
×