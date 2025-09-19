Megvan az első magyar érem a zágrábi birkózó-világbajnokságon

A 31 éves magyar sportoló csütörtökön a világelső Ázsia-bajnok, üzbég Aram Vardanjan, a kellemetlen stílusú moldovai Alexandrin Gutu és a horvát Antonio Kamenjasevic legyőzése után az elődöntőben kikapott az olimpiai bajnok japán Kuszaka Naótól, így pénteken a bronzéremért léphetett szőnyegre a kazahok olimpiai és vb-ezüstérmese, Demeu Zsadrajev ellen. A helyosztót az egy kategóriával lejjebb Európa-bajnok és vb-ezüstérmes Fritsch ötpontos hátrányból fordítva 6-5-re nyerte meg.

A felek nem lazsálták el az első menetet, mindketten arra törekedtek, hogy a másikat küldjék le először parterhelyzetbe. Az egyetlen igazán veszélyes szituációba Fritsch került, amikor majdnem kiterelte őt a küzdőtérről Zsadrajev, de a magyar klasszis az utolsó pillanatban ellépett előle. Talán ennek az akciónak köszönhetően végül Fritschnek kellett először a szőnyegre feküdnie (0-1). A kazah birkózó befogta riválisa karját és abból billentett, majd fejlefogásból pörgetett is, így 5-0-ra elhúzott a félperces szünetig.

A második három percet óriási elszántsággal és lendülettel kezdte Fritsch, aki megragadta ellenfelét majd a hátára döntötte, így máris alaposan felzárkózott (4-5), de itt nem állt le, ugyanis rögtön ezt követően kitolta a szőnyegről Zsadrajevet (5-5), akit ezek után egyértelmű volt, hogy a passzivitásért leküldi a bíró (6-5). Fritsch ekkor már nem erőltette az akciót, inkább energiát spórolt az utolsó másfél percre, hogy állásból megőrizze minimális előnyét. A terve tökéletesen bevált, egyszer sem került szorult helyzetbe a hátralévő időben, így boldogan vetette magát Lőrincz Viktor szövetségi kapitány karjaiba.

„El se hiszem, hogy sikerült, mert nagyon bajos volt a nyakam az elmúlt időben. Sokat szenvedtem, feküdtem szögeságyon, mentem mindenhova, a Csepel támogatott a rehabilitációban, hogy erre a két napra minden összeálljon. Az arany nem jött össze, de ezzel a bronzzal is meg vagyok elégedve, Zsadajev sok nagyon jó magyart megvert már, de visszavágtam neki. Most már remélem, nyugdíjba vonul” – mondta Fritsch, aki hozzátette, ő is kikapott a 35 esztendős riválistól Németországban.

A meccsel kapcsolatban arról beszélt, hogy ezúttal is azt szerette volna, ha elsőként az ellenfelét intik meg, de megint nem sikerült, pedig úgy érezte, végig ő voltam a zóna közepén.

„Lőrincz Viktor kicsit máshogy billent, de a lényeg ugyanaz, húzás, aztán tolás. Folyamatosan gyakoroljuk, és most a vb bronzmeccsén összejött úgy, hogy fél éve nem billentettem normálisat versenyen. Viktor kiabált be, hogy billentés, ami nem volt a fejemben, de meghallottam őt. Nagyon hosszú út volt ez az első éremig az olimpiai súlycsoportban, de remélem, nem az utolsó” – fogalmazott Fritsch, aki korábban az ötkarikás játékokon nem szereplő 72 kilósok között remekelt.

Fritsch köszönetet mondott a családjának és valamennyi edzőjének, aki kicsit is hozzárakott ehhez a sikerhez. Úgy zárta a szavait, hogy jön a királykategória, a nehézsúly, neki pedig az lenne a nap fénypontja, ha Vitek Dárius nyerné a döntőt és együtt ünnepelhetnének.

Ez volt a magyar küldöttség első dobogós helyezése a horvát fővárosban, de ez biztosan bővülni fog, mert a nap utolsó összecsapásán a nehézsúlyúak fináléjában Vitek Dárius az iráni Amin Mirzazadehhel küzd meg.