Húsz éve nem esett meg ilyen a Barcával

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet a spanyol bajnoki címvédő Newcastle-ban aratott sikere (1–2) kapcsán emlékeztetett rá, hogy a katalán együttes 2005. szeptember 14-én, Brémában kezdett 2–0-s győzelemmel a Werder vendégeként. A szerdai 2–1-es diadal letéteményese ráadásul angol volt: Marcus Rashford előbb fejjel, majd távoli bombagóllal vette be az angol csapat kapuját. A debütáns a második angol, aki nagy európai kupában szerepelt a Barca színeiben Gary Lineker után, ő 24 alkalommal lépett pályára a katalánoknál 1986 és 1989 között.

Kiemelten foglalkozott az elemzés a Monaco 4–1-es vereségével is, amelyet a francia bajnokságban játszó csapat a belga Club Brugge vendégeként szenvedett el. A hercegségbeli együttes az első félidőben három gólt is kapott, a BL-ben hasonló legutóbb 2018. november 6-án fordul elő vele, érdekesség, hogy akkor is a belga csapat volt az ellenfele. Nem vet jó fényt a Monacóra az sem, hogy az utóbbi nyolc Bajnokok Ligája-találkozóján javára megítélt tizenegyesekből a csütörtökivel együtt hatot kihagyott.

Az Eintracht Frankfurt-Galatasaray (5–1) meccs kapcsán az IFFHS azt emelte ki, hogy a német csapat legutóbb 65 éve szerzett legalább öt gólt a BL-ben, illetve az előd BEK-ben játszott mérkőzésen: 1960. május 5-én a Glasgow Rangerst verte 6–3-ra.

A Manchester City-Napoli (2–0) összecsapás érdekességeként pedig azt említette a visszatekintés, hogy az angol együttes veretlenül vívta meg az elmúlt 22 hazai mérkőzését (19 győzelem, 3 döntetlen) a Bajnokok Ligája csoportkörében, illetve alapszakaszában a Lyontól 2018. szeptember 19-én elszenvedett 2–1-es vereség óta.