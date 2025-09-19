ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.76
usd:
332.2
bux:
99796.21
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Newcastle upon Tyne, United Kingdom - September 18: Marcus Rashford of FC Barcelona celebrates after scoring his teams second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James Park on September 18, 2025 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Ryan Crockett/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Nyitókép: Ryan Crockett/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Húsz éve nem esett meg ilyen a Barcával

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Húsz éve fordult elő legutóbb az FC Barcelonával, hogy idegenbeli győzelemmel tudott rajtolni a labdarúgó Bajnokok Ligájában – írta az IFFHS a BL csütörtöki meccseit értékelő anyagában.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet a spanyol bajnoki címvédő Newcastle-ban aratott sikere (1–2) kapcsán emlékeztetett rá, hogy a katalán együttes 2005. szeptember 14-én, Brémában kezdett 2–0-s győzelemmel a Werder vendégeként. A szerdai 2–1-es diadal letéteményese ráadásul angol volt: Marcus Rashford előbb fejjel, majd távoli bombagóllal vette be az angol csapat kapuját. A debütáns a második angol, aki nagy európai kupában szerepelt a Barca színeiben Gary Lineker után, ő 24 alkalommal lépett pályára a katalánoknál 1986 és 1989 között.

Kiemelten foglalkozott az elemzés a Monaco 4–1-es vereségével is, amelyet a francia bajnokságban játszó csapat a belga Club Brugge vendégeként szenvedett el. A hercegségbeli együttes az első félidőben három gólt is kapott, a BL-ben hasonló legutóbb 2018. november 6-án fordul elő vele, érdekesség, hogy akkor is a belga csapat volt az ellenfele. Nem vet jó fényt a Monacóra az sem, hogy az utóbbi nyolc Bajnokok Ligája-találkozóján javára megítélt tizenegyesekből a csütörtökivel együtt hatot kihagyott.

Az Eintracht Frankfurt-Galatasaray (5–1) meccs kapcsán az IFFHS azt emelte ki, hogy a német csapat legutóbb 65 éve szerzett legalább öt gólt a BL-ben, illetve az előd BEK-ben játszott mérkőzésen: 1960. május 5-én a Glasgow Rangerst verte 6–3-ra.

A Manchester City-Napoli (2–0) összecsapás érdekességeként pedig azt említette a visszatekintés, hogy az angol együttes veretlenül vívta meg az elmúlt 22 hazai mérkőzését (19 győzelem, 3 döntetlen) a Bajnokok Ligája csoportkörében, illetve alapszakaszában a Lyontól 2018. szeptember 19-én elszenvedett 2–1-es vereség óta.

Kezdőlap    Sport    Húsz éve nem esett meg ilyen a Barcával

labdarúgás

barcelona

bajnokok ligája

fc barcelona

iffhs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Távolról érkezett vendéget fogadott a miniszterelnök

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezúttal tényleg elvethette a sulykot a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma: megvalósulhat Izrael rémálma

Ezúttal tényleg elvethette a sulykot a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma: megvalósulhat Izrael rémálma

Szeptember 9-én történelmi dolog történt a Közel-Keleten, Izrael ugyanis az arab világ egyik legfontosabb országában hajtott végre légitámadást. Korábban már volt arra példa, hogy a titkosszolgálatok akcióztak a Perzsa-öböl városiban, de a reguláris hadsereget még sosem vetették be, ez drasztikus szintlépést jelent. Az esetet követően gyorsan leporoltak egy régi elképzelést, újra komolyan felmerült, hogy a Közel-Kelet országai összefogjanak, és egy amolyan „arab NATO” jöjjön létre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?

Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?

A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

America's leading late-night TV hosts lament Jimmy Kimmel's suspension as a "blatant assault on freedom of speech".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 11:16
Szakíró: eljött a pillanat, hogy csapatvilágbajnok legyen a McLaren a Forma–1-ben
2025. szeptember 19. 09:53
Lewis Hamilton luxusautók helyett más méregdrága hobbira költi iszonyatosan sok pénzét
×
×
×
×