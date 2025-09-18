ARÉNA
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
BL élőben: rangadó Manchesterben, pályán a Barcelona is

Infostart

A csütörtöki játéknapon is szerepel magyar a BL-mérkőzéseken: Sallai Roland, megint csak jobbhátvédként, ott van a Galatasarayban. Az este párosítása: Eintracht Frankfurt–Galatasaray, Newcastle–Barcelona, Manchester City–Napoli, Sporting CP–Kajrat.

FC KÖBENHAVN–BAYER LEVERKUSEN 2–2: A dánok kétszer is vezettek, de a németek kétszer is egyenlítettek. Másodszor a 91. percben, öngóllal.

CLUB BRUGGE–AS MONACO 4–1: A hercegség csapata a 10. percben büntetőt rontott, utána pedig beindult a belgák hengere. Négy bruges-i gól után szépített csak Ansu Fati.

EINTRACHT FRANKFURT–GALATASARAY 0–0: Az esti program egyik mérkőzését Frankfurtban rendezik, de nagyon jelentős török szurkolótábor előtt. Az isztambuli klub két (korábbi) német válogatottal, Ilkay Gündogannal és Leroy Sanéval, valamint a hosszú éveken keresztül a Freiburgban játszó Sallai Rolanddal is a soraiban áll fel.

MANCHESTER CITY–NAPOLI 0–0: Kevin De Bruyne is szerepel a Napoli kezdő tizenegyében, miként a két korábbi Man United-játékos, Scott McTominay és Rasmus Höjlund is. A Cityben Donnarumma véd.

NEWCASTLE UNITED–FC BARCELONA 0–0: Lamine Yamal sérült, így Raphinha és Eashford is a kezdő csapatban a Barcelonánál, Fermin López játszik még az ék, Robert Lewandowski mögött.

EINTRACHT FRANKFURT–GALATASARAY 0–1: Vezetnek a törökök! Leroy Sané előkészítése után Yunus Akgün lőtt gólt. Szép csel után rúgta a labdát a kapuba. Egyébként ő a galatasaray csapatkapitánya.

700 ezer - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel

Több mint 700 ezer harcos tartózkodik a "különleges hadművelet" övezetében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor csütörtökön a parlamenti pártok frakcióvezetőivel találkozott az alsóház (Állami Duma) moszkvai épületében.
 

Új csúcson járt a forint

A forint csütörtök délelőtt jelentősen erősödött: az euró árfolyama 388 alá, a dolláré pedig 328 alá süllyedt, ami 2024 nyara, illetve a háború kezdete óta nem látott szintet jelentett. Ezt követően az árfolyamok stabilizálódtak, majd a forint fokozatosan visszatért a tegnap esti szintekre. Hasonló mozgás volt megfigyelhető a régiós devizáknál is, bár a forint a lengyel zlotyhoz képest még mindig 0,25 százalékkal erősebb maradt. A piaci hangulatot befolyásolta, hogy az amerikai jegybank tegnap a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, ezzel egy év után először jelezve a kamatcsökkentési ciklus kezdetét. Ma pedig a Bank of England döntött úgy, hogy változatlanul hagyja a kamatszintet. Emellett kiderült, hogy jelentősen visszaesett Amerikában az új munkanélküli segélykérelmek száma, ami arra utal, hogy a munkaerőpiac helyzete kedvezőbb, mint azt korábban a jegybank feltételezte.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 38. héten, csütörtökön

A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 600 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?

Trump suggests Starmer could use military to control UK borders

The US president says illegal migration "destroys countries from within", as his two-day state visit to the UK comes to a close.

2025. szeptember 18. 19:04
2025. szeptember 18. 14:30
