BL élőben: rangadó Manchesterben, pályán a Barcelona is

FC KÖBENHAVN–BAYER LEVERKUSEN 2–2: A dánok kétszer is vezettek, de a németek kétszer is egyenlítettek. Másodszor a 91. percben, öngóllal.

CLUB BRUGGE–AS MONACO 4–1: A hercegség csapata a 10. percben büntetőt rontott, utána pedig beindult a belgák hengere. Négy bruges-i gól után szépített csak Ansu Fati.

EINTRACHT FRANKFURT–GALATASARAY 0–0: Az esti program egyik mérkőzését Frankfurtban rendezik, de nagyon jelentős török szurkolótábor előtt. Az isztambuli klub két (korábbi) német válogatottal, Ilkay Gündogannal és Leroy Sanéval, valamint a hosszú éveken keresztül a Freiburgban játszó Sallai Rolanddal is a soraiban áll fel.

MANCHESTER CITY–NAPOLI 0–0: Kevin De Bruyne is szerepel a Napoli kezdő tizenegyében, miként a két korábbi Man United-játékos, Scott McTominay és Rasmus Höjlund is. A Cityben Donnarumma véd.

NEWCASTLE UNITED–FC BARCELONA 0–0: Lamine Yamal sérült, így Raphinha és Eashford is a kezdő csapatban a Barcelonánál, Fermin López játszik még az ék, Robert Lewandowski mögött.

EINTRACHT FRANKFURT–GALATASARAY 0–1: Vezetnek a törökök! Leroy Sané előkészítése után Yunus Akgün lőtt gólt. Szép csel után rúgta a labdát a kapuba. Egyébként ő a galatasaray csapatkapitánya.