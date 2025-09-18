Meghalt a magyar bajnok váci klublegenda

Egy héttel a 63. születésnapja előtt, szerda késő este elhunyt Nagy Tibor, aki a Vác labdarúgócsapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert. A 17-szeres magyar válogatott labdarúgó szerda este szívinfarktust kapott, ami után előbb a váci kórházba, majd a Honvédkórházba szállították, de nem sikerült megmenteni az életét.

Nagy Tibor a hetvenes években az Újpesti Dózsában nevelkedett, majd 1986-ban került Vácra, ahol pályafutása végéig 352 NB I-es mérkőzésen lépett pályára. Alapembere és csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerzett Vác FC-nek, a megelőző két idényben pedig ezüstérmes lett a csapattal, amellyel háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében is. Féléves indonéziai kitérőt követően 2000-ig szerepelt Vácon, majd Fóton töltött két másodosztályú idény után az akkor már harmadosztályú Vácnál fejezte be pályafutását 2002-ben. A Vác FC-t vezetőedzőként is irányította.

A magyar válogatottban Mészöly Kálmán második kapitányi időszakában, 1991 januárjában mutatkozott be, és 1993 áprilisáig 17 alkalommal lépett pályára, egy gólt szerzett.

Nagy Tibor a váci csapat mellett edzősködött Dunaújvárosban, a Kaposvölgye-Nagyberkinél, Cegléden, Balassagyarmaton, a Vác-Deákvárnál, Martonvásáron és Örkényben is. Legutóbb, a tavaszi szezonban a Nógrád megyei I. osztályú Bánk-DUSE csapatánál dolgozott.