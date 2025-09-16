ARÉNA
KITZBUEHEL, AUSTRIA - JANUARY 25: Matteo Franzoso of Italy during the Audi FIS Alpine Ski World Cup - Mens Downhill on January 25, 2025 in Kitzbuehel, Austria.
Nyitókép: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

Tragédia a pályán: több kerítést is áttört az olasz síelő

Infostart

A síelő balesetet szenvedett, a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.

A hétvégén balesetet szenvedett, hétfőn a kórházban halt meg a mindössze 25 éves Matteo Franzoso olasz síelő – írja a The Guardian tudósítása nyomán a 444.hu.

Flavio Roda, az olasz télisportok szövetségének (FISI) elnöke hétfői közleményében azt írta: „Ez tragédia a család és a sportágunk számára.”

Matteo Franzoso 2021 óta volt tagja az olasz világkupa-csapatnak, akikkel a februári Milánó-Cortina téli olimpián vettek volna részt.

A síelő Chilében edzett, amikor a La Parva pályán szerzett súlyos fejsérülést, helikopterrel szállították egy közeli klinika intenzív osztályára, ahol mesterséges kómába helyezték. Később azonban belehalt sérüléseibe. A FISI közlése szerint Matteo Franzoso a baleset során két réteg biztonsági kerítést tört át, majd a pályán kívül egy másik típusú kerítésbe ütközött. Flavio Roda hangsúlyozta: mindent meg kell tenni, hogy hasonló eset ne fordulhasson újra elő.

Sport    Tragédia a pályán: több kerítést is áttört az olasz síelő

olaszország

baleset

meghalt

síelő

matteo franzoso

