Tragédia a pályán: több kerítést is áttört az olasz síelő

A hétvégén balesetet szenvedett, hétfőn a kórházban halt meg a mindössze 25 éves Matteo Franzoso olasz síelő – írja a The Guardian tudósítása nyomán a 444.hu.

Flavio Roda, az olasz télisportok szövetségének (FISI) elnöke hétfői közleményében azt írta: „Ez tragédia a család és a sportágunk számára.”

Matteo Franzoso 2021 óta volt tagja az olasz világkupa-csapatnak, akikkel a februári Milánó-Cortina téli olimpián vettek volna részt.

A síelő Chilében edzett, amikor a La Parva pályán szerzett súlyos fejsérülést, helikopterrel szállították egy közeli klinika intenzív osztályára, ahol mesterséges kómába helyezték. Később azonban belehalt sérüléseibe. A FISI közlése szerint Matteo Franzoso a baleset során két réteg biztonsági kerítést tört át, majd a pályán kívül egy másik típusú kerítésbe ütközött. Flavio Roda hangsúlyozta: mindent meg kell tenni, hogy hasonló eset ne fordulhasson újra elő.