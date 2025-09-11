ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök
Marozsán Fábián a dán Holger Rune ellen játszik a Hamburgban zajló salakpályás tenisztorna férfi versenyének első fordulójában 2024. július 16-án.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Marcus Brandt

Davis Kupa - Marozsán kezd az osztrákok ellen Debrecenben

Infostart / MTI

Marozsán Fábián kezd hazai részről a magyar férfi teniszválogatottban az osztrákok ellen a Davis Kupa szuperdöntő selejtezőjében, amelyre pénteken és szombaton kerül sor Debrecenben.

A csütörtöki sorsoláson eldőlt, hogy a magyarok első számú játékosa - aki 56. a világranglistán - az ellenfélnél másodikként rangsorolt, balkezes Jurij Rodionovval (158.) csap össze a Főnix Csarnokban a nyitányon, majd Fucsovics Márton (59.) következik Filip Misolic (94.) ellen. Szombaton a párossal folytatódik a csata, ezt Marozsán és Piros Zsombor vívja a specialistának számító - egyéni helyezéssel nem rendelkező - Lucas Miedlerrel és Alexander Erlerrel. Ezután jön ismét két egyéni meccs, a péntekihez képest fordított felállásban.

Bardóczky Kornél kapitány annyit fűzött hozzá a sorsoláshoz, bízik benne, hogy meglesz az egész heti kemény készülés eredménye. Osztrák kollégája, Jürgen Melzer közölte, nincs meglepetés a házigazdák felállásában, és már nagyon várja a párharcot.

Bardóczky Kornél Fajta Pétert (535.) és Valkusz Mátét (678.) is nevezte az összecsapásra, míg az osztrák szakvezető Lukas Neumayerre (173.) is számíthat.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, mindkét eddigi párharcot a magyarok nyerték: 1948-ban - az egy évvel korábban Roland Garros-bajnok - Asbóth József vezetésével 5-0-ra győztek Budapesten, majd 1983-ban a Wörthi-tó partján található Pörtschachban 3-2-es magyar diadal született főként a párosban wimbledoni bajnok Taróczy Balázsnak köszönhetően.

A hajdúsági párharc győztese bejut a nyolc közé, és novemberben Bolognában szerepel a szuperdöntőben. A magyarok azzal vívták ki a részvételt a finálé kvalifikációjában, hogy februárban, Montrealban 3-2-re megverték Kanadát.

A program:

péntek 15.00:

Marozsán Fábián-Jurij Rodionov

Fucsovics Márton-Filip Misolic

szombat 11.00:

Marozsán, Piros Zsombor-Lucas Miedler, Alexander Erler

Fucsovics-Rodionov

Marozsán-Misolic

