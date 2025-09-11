ARÉNA
2025. szeptember 11. csütörtök
Nyitókép: unsplash.com

Egész sor szabálysértéssel vádolják a Chelsea-t, van egy csavar a történetben

Infostart / MTI

Összesen hetvennégy szabálytalanságot tárt fel az Angol Labdarúgó Szövetség, amikre a klubnak valamivel több mint egy hete van reagálni.

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t.

A vádpontok mindegyike arra az időre nyúlik vissza, amikor még Roman Abramovics orosz milliárdos volt a londoni egyesület tulajdonosa. Az üzletember 2022 májusában adta el a klubot a Todd Boehly amerikai vállalkozó vezette konzorciumnak.

Az FA közlése szerint a szabálytalanságok 2009 és 2022 között történtek, a többségük a 2010/11-es szezontól a 2015/16-osig terjedő időszakban, és játékosügynökökkel, közvetítőkkel kapcsolatosak, további részleteket azonban nem közöltek.

A Chelsea szeptember 19-ig reagálhat a vádakra.

A honlapjukon megjelent közleményben ugyanakkor a fővárosi klub vezetői már most leszögezték: ők maguk hívták fel az illetékesek figyelmét arra, hogy a tulajdonosváltás előtti időkben szabálytalanságok történhettek, és ahogy eddig, úgy a jövőben is együttműködnek az FA-vel.

