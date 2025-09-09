Vb-selejtező élőben: Magyarország–Portugália 0–0

Marco Rossi két helyen változtatta meg a dublini 2–2-es mérkőzést kezdő tizenegyét a mai estére, kényszerből. Sallai Roland eltiltása miatt nem játszhat, őt Nagy Zsolt váltja. Dibusz Dénes egészségi állapota nem optimális, helyén Tóth Balázs, a Blackburn Rovers kapusa kezd, aki most debütál tétmérkőzésen a magyar válogatottban. A névsor: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai Attila – Bolla, Tóth Alex, Styles, Kerkez – Szoboszlai, Varga Barnabás, Nagy Zsolt.

Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo. A vendégeknél végül Bernardo Silva és Pedro Neto is kezd.