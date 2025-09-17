ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
Szoboszlai Dominik (b2) és Kerkez Milos (j2), valamint a portugál Bruno Fernandes (b) és Bernardo Silva (j) a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én.MTI/Illyés Tibor
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kiderült, mikortól lehet jegyet venni a fociválogatott hazai vb-selejtezőjére

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni, hazai világbajnoki selejtezőjére.

A magyar szövetség szerdai tájékoztatása szerint a Puskás Arénában október 11-én 18 órától sorra kerülő összecsapásra az értékesítés első napján az MLSZ Szurkolói Klub aranyszintes tagjai vehetnek belépőt, ezt követően – kedden 10 órától – két napig tart a többi SZK-tag elővásárlási időszaka. Amennyiben még marad belépő, csütörtökön 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a jegyek.

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. A találkozóra érvényesek az idei bérletek.

A válogatott portugálok elleni, október 14-i összecsapására pénteken 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés. A lisszaboni José Alvalade Stadionban sorra kerülő összecsapásra 2500 belépőt biztosítanak a vendégszurkolók számára, ezek egységesen 8500 forintba kerülnek.

A magyar csapat két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, ahonnan az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

