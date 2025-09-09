7 védekező játékossal kezdünk Portugália ellen

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a szombati, írországi világbajnoki selejtező kezdőcsapatához képest két helyen változtatott a portugálok elleni mérkőzésre.

Dibusz Dénes kedden orvosi vizsgálaton vett részt, és nem léphet pályára Portugália ellen, a Ferencváros kapusa helyett Tóth Balázs, a Blackburn Rovers légiósa áll majd a kapuban. A másik változtatásra az eltiltását töltő Sallai Roland miatt volt szükséges, a szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesíti.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. - Bolla, Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Styles - Tóth A., Varga B., Nagy Zs.