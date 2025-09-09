ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.13
usd:
335.75
bux:
102653.31
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Magyarország - Litvánia mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. június 20-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

7 védekező játékossal kezdünk Portugália ellen

Infostart / MTI

A támadásokért - ha lesznek - Szoboszlai Dominik, Tóth Alex és Varga Barnabás felelnek. A kapuban pedig nem Dibusz Dénes áll.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a szombati, írországi világbajnoki selejtező kezdőcsapatához képest két helyen változtatott a portugálok elleni mérkőzésre.

Dibusz Dénes kedden orvosi vizsgálaton vett részt, és nem léphet pályára Portugália ellen, a Ferencváros kapusa helyett Tóth Balázs, a Blackburn Rovers légiósa áll majd a kapuban. A másik változtatásra az eltiltását töltő Sallai Roland miatt volt szükséges, a szélsőt Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa helyettesíti.

A mérkőzést az Infostarton élőben követheti!

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. - Bolla, Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Szoboszlai, Styles - Tóth A., Varga B., Nagy Zs.

Kezdőlap    Sport    7 védekező játékossal kezdünk Portugália ellen

labdarúgás

magyar válogatott

portugália

szoboszlai dominik

c. ronaldo

tóth balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Amerika szövetségesének területén bombázott Izrael - Megtörte a csendet Donald Trump

Az Egyesült Államok úgy látja, a Katar területén végrehajtott izraeli csapás „sajnálatos” és „szembe helyezkedik Amerika érdekeivel,” viszont Washington nem ítélte el nyíltan a zsidó államot a szövetséges országban végrehajtott katonai akció miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!

Te is vettél ilyen dezodort? Borzalmas égési sérüléseket okoz, azonnal vidd vissza!

Több nő is fájdalmas bőrirritációt és gombás fertőzést tapasztalt a Mitchum 48 órás golyós dezodorának használata után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Hamas claims leadership survived Israeli strike on Doha, but confirms six deaths

Meanwhile, the White House says the Israeli strike "does not advance Israel or America's goals".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 20:18
Örmény-ír - Meghökkentő eredmény a magyar vb-csoport másik meccsén
2025. szeptember 9. 18:30
Megvan a Leverkusen új edzője
×
×
×
×