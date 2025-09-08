Verstappen megmutatta, milyen a dolce vita az F1-ben – sajtóvisszhang

Az egyre borúsabb amerikai reálgazdasági folyamatok, az egyre biztosabbá váló kamatcsökkentés és a szűnni nem akaró geopolitikai konfliktusok hatására ma is új történelmi csúcsot döntött az arany árfolyama. Van azonban egy olyan, jóval kisebb figyelmet kapó és egyben kisebb piaci kapitalizációjú eszköz, amiben a friss, sokat mondó háttérfolyamatok apropóján joggal gondolhatjuk, hogy még az aranynál is nagyobb szárnyalás előtt nyílhat meg a tér.