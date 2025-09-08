ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő
A futamgyőztes Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője (elöl) és a harmadik helyezett Oscar Piastri, a McLaren ausztál versenyzője pezsgővel ünnepel a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Olasz Nagydíjának eredményhirdetésén a monzai versenypályán 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

Verstappen megmutatta, milyen a dolce vita az F1-ben – sajtóvisszhang

Infostart / MTI

A nemzetközi sajtó a győztes Max Verstappen dicsérete mellett a McLaren botrányos csapatsorrendjéről ír a a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat követően.

Hollandia:

  • De Telegraaf: „Verstappen megtalálta a régi sebességét Monzában, és a világ egyik leggyorsabb pályáján megnyerte a Forma–1 leggyorsabb versenyét.”
  • AD: „Max Verstappen gálaelőadást tartott Monzában. A négyszeres világbajnok teljesítménye az egész hétvégén pozitív meglepetést jelentett, megtörve a McLarenek egyeduralmát.”

Franciaország:

  • Le Parisien: „A monzai hétvége egy sporttörténelmi rekorddal indult: Verstappen 1:18.792 perces kört repesztett és 264,682 kilométer/órás átlagsebességet. Aztán simán megnyerte a futamot is.”
  • L'Equipe: „Verstappen megmutatta, milyen a dolce vita a Forma–1-ben. A Red Bull pilótája fölényesen diadalmaskodott az Olasz Nagydíjon és idei harmadik futamgyőzelmét gyűjtötte be.”

Nagy-Britannia:

  • The Sun: „Verstappen elvette a McLarenek kedvét, amikor a Forma-1 leggyorsabb futamán 19 másodpercet vert Norrisra. A két mclarenes pilótának csak annyi jutott, hogy a csapatsorrenden vitatkozzanak.”
  • Daily Mail: „Ha Lando Norris idén világbajnok lesz, akkor küldeni kell egy csekket nagyon sok nullával Andrea Stellának, a McLaren csapatfőnökének, aki utasította Oscar Piastrit, hogy engedje el csapattársát.”
  • Mirror: „Max Verstappen történelmet írt Monzában váratlan diadalával.”

Olaszország:

  • Gazzetta dello Sport: „Verstappen kihasználta a McLaren hibáit és köszönte szépen. A holland pilóta tökéletes hétvégét produkált az Olasz Nagydíjon az első rajtkocka megszerzésétől a futamgyőzelemig.”
  • Tuttosport: „Max Verstappen Olaszországban rendkívüli teljesítménnyel tért vissza a siker útjára.”
  • Corriere dello Sport: „Verstappen uralta a versenyt Monzában, Piastri és Norris csak a második-harmadik helyért csatázhatott.”

Spanyolország:

  • As: „Verstappen gyorsan elintézte a narancssárga autókat Monzában. Bár a világbajnoki címet várhatóan el fogja veszíteni a McLarenekkel szemben, de a holland pilótát senki sem taszíthatja le a Forma–1 Olümpuszáról.”
  • „Sport”: „Verstappen hónapok ót a legjobb teljesítményét nyújtotta az Olasz Nagydíjon. A Red Bull világbajnoka remekül jött el a rajttól és végül 19 másodperccel diadalmaskodott Norris előtt.”

Svájc:

  • Blick: „Botrányos csapatsorrend a McLarennél.”

