Verstappen megmutatta, milyen a dolce vita az F1-ben – sajtóvisszhang

Hollandia:
- De Telegraaf: „Verstappen megtalálta a régi sebességét Monzában, és a világ egyik leggyorsabb pályáján megnyerte a Forma–1 leggyorsabb versenyét.”
- AD: „Max Verstappen gálaelőadást tartott Monzában. A négyszeres világbajnok teljesítménye az egész hétvégén pozitív meglepetést jelentett, megtörve a McLarenek egyeduralmát.”
Franciaország:
- Le Parisien: „A monzai hétvége egy sporttörténelmi rekorddal indult: Verstappen 1:18.792 perces kört repesztett és 264,682 kilométer/órás átlagsebességet. Aztán simán megnyerte a futamot is.”
- L'Equipe: „Verstappen megmutatta, milyen a dolce vita a Forma–1-ben. A Red Bull pilótája fölényesen diadalmaskodott az Olasz Nagydíjon és idei harmadik futamgyőzelmét gyűjtötte be.”
Nagy-Britannia:
- The Sun: „Verstappen elvette a McLarenek kedvét, amikor a Forma-1 leggyorsabb futamán 19 másodpercet vert Norrisra. A két mclarenes pilótának csak annyi jutott, hogy a csapatsorrenden vitatkozzanak.”
- Daily Mail: „Ha Lando Norris idén világbajnok lesz, akkor küldeni kell egy csekket nagyon sok nullával Andrea Stellának, a McLaren csapatfőnökének, aki utasította Oscar Piastrit, hogy engedje el csapattársát.”
- Mirror: „Max Verstappen történelmet írt Monzában váratlan diadalával.”
Olaszország:
- Gazzetta dello Sport: „Verstappen kihasználta a McLaren hibáit és köszönte szépen. A holland pilóta tökéletes hétvégét produkált az Olasz Nagydíjon az első rajtkocka megszerzésétől a futamgyőzelemig.”
- Tuttosport: „Max Verstappen Olaszországban rendkívüli teljesítménnyel tért vissza a siker útjára.”
- Corriere dello Sport: „Verstappen uralta a versenyt Monzában, Piastri és Norris csak a második-harmadik helyért csatázhatott.”
Spanyolország:
- As: „Verstappen gyorsan elintézte a narancssárga autókat Monzában. Bár a világbajnoki címet várhatóan el fogja veszíteni a McLarenekkel szemben, de a holland pilótát senki sem taszíthatja le a Forma–1 Olümpuszáról.”
- „Sport”: „Verstappen hónapok ót a legjobb teljesítményét nyújtotta az Olasz Nagydíjon. A Red Bull világbajnoka remekül jött el a rajttól és végül 19 másodperccel diadalmaskodott Norris előtt.”
Svájc:
- Blick: „Botrányos csapatsorrend a McLarennél.”