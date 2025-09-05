ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek
Nyitókép: Augustas Cetkauskas/Getty Images

NBA – a Clippers kijátszhatta a fizetési szabályokat

Infostart / MTI

Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, mert állítólag túllépte a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat

Az ügy érintett játékosa a korábbi kétszeres bajnok, hatszoros All Star-válogatott Kawhi Leonard, akivel a hivatalos szerződésén túl kötöttek egy "titkos" szponzori megállapodást. Ennek köszönhetően 28 millió dollárral gazdagodott anélkül, hogy ezért bármiféle elvárás lett volna vele szemben.

A Clippers tagadja a vádakat, az NBA ugyanakkor kivizsgálja az ügyet.

A szabályok értelmében a játékosok fizetésébe nem lehet bevonni harmadik felet.

Amennyiben a kaliforniai klubot vétkesnek találják, akkor többmillió dolláros bírságra számíthat. De ennél is jobban fájna az egyesületnek, hogy érvényteleníthetik játékosai szerződését, valamint jövőbeli draftjogoktól is megfoszthatják.

