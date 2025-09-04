ARÉNA
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Nyitókép: FotografieLink/Getty Images

Vb-2026: komoly változás jön a jegyvásárlásban

Infostart / MTI

Jövő szerdán kezdi meg árusítani a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra érvényes jegyeket a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA), amely a futball legnagyobb eseményén először vezet be dinamikus árazást. A belépők 60 dollártól indulnak.

Elsőként a Visa kártyabirtokosokra korlátozódik a vásárlási szándék jelzése, amely szerdától - közép-európai idő szerint 17 órától - szeptember 19-ig tart. Ezt követően a jelentkezők október 1-től kapnak időpontot a vásárlásra. A második, úgynevezett korai jegysorsolási szakasz előreláthatólag október 27. és 31. között lesz, a vásárlási időszakok november közepétől december elejéig tartanak.

A harmadik, véletlenszerű kiválasztási szakasz december 5. után kezdődik, ekkor tartja a FIFA a jövő évi világbajnokság csoportbeosztásának sorsolását, s így ismertté válnak a résztvevő válogatottak mérkőzésidőpontjai.

A nemzetközi szövetség jelezte, világbajnokságon először vezet be dinamikus árazást,

előtte azonban a nyári klub-vb-n felmérte ennek lehetőségét, s példának említette a Chelsea-Fluminense elődöntőt, amelynek belépőit 474 dollárról 13,40 dollárra csökkentette.

A csoportmérkőzésekre hatvan dollártól (hozzávetőlegesen húszezer forinttól) lehet belépőt vásárolni, míg a döntőért akár 6730 dollárt, valamivel több mint kétmillió forintot is ki kell fizetni, de a részletes jegyárakról egyelőre nincs több információ. Annyi már biztos, hogy az értékesítés személyenként és mérkőzésenként legfeljebb négy jegyre korlátozódik, és a torna teljes időtartamára senki sem vásárolhat negyvennél több belépőt.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő 23. labdarúgó-világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik meg tizenhat helyszínen.

