Edzőt cserél Danyiil Medvegyev, aki botrányos mérkőzésen búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában a francia Benjamin Bonzival szemben.
Az orosz játékos egy héttel New York-i kiesését követően közösségi oldalán jelentette be a hírt. Medvegyev érzelmes szavakkal búcsúzott eddigi trénerétől, aki hasonlóan kedves szavakkal válaszolt neki saját közösségi felületén. A 29 éves klasszis döntése ugyanakkor nem meglepő, idén ugyanis önmagához képest rendkívül gyengén teljesít, a négy Grand Slam-versenyen összesen egyetlen mérkőzést tudott nyerni.
A jelenleg is zajló US Open első fordulójában pedig látványos jelét adta annak, hogy mentálisan nincs jó állapotban. A Bonzi ellen meccsen ugyanis a harmadik szettben teljesen kiborult, amikor a mérkőzésvezető a tizedik játékban a francia játékos egyik rontott első szervája után új első szervát ítélt, miután egy fotós lépett a pályára az adogatás közben. Medvegyev hangosan gúnyolódott a bírón, és hergelte a közönséget, ezért csaknem hat percig állt a játék.
Cervara - aki 2019-ben az Év Edzője címet nyerte el a férfi tornákat szervező ATP-től - 20 tornagyőzelemhez, köztük a 2021-es US Open megnyeréséhez és a 2020-as világbajnoki diadalhoz segítette az orosz teniszezőt.
Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak a Labor Day miatt, ma azonban már a tengerentúlon is lesz kereskedés. Ázsiában vegyes elmozdulásokat lehetett látni reggel és a határidős indexek állása alapján az európai piacokon is iránykeresés jöhet. Ez összecseng azzal, hogy a héten beléptünk a szezonálisan jellemzően gyenge hozamokkal kecsegtető szeptemberbe. A gazdasági adatokat illetően, ma reggel érkezik a hét legfontosabb magyar vonatkozású adata, hiszen a KSH a második negyedéves GDP részletes adatait publikálja, emellett az eurózónában már az augusztusi inflációs adatokat publikálják, míg Amerikában az ISM feldolgozóipari konjunktúraindexére lesz érdemes figyelni.