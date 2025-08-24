ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Magyar Úszó Szövetség

A barcelonai olimpia elúszott, de 33 évvel később a csúcsra ért Darnyi Tamás egykori csapattársa

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Kalaus Valter rövidebb és hosszabb távokon is bizonyított az úszók szingapúri masters világbajnokságán, amelyen négy aranyérmet szerzett. A Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja az InfoRádióban elmondta: élsportolói pályafutásából nem sikerült kihoznia a maximumot, de az úszástól nem szakadt el soha, és a rendszeres mozgás sokat segít neki az üzleti élet jelentette kihívásokban.

Kalaus Valter 100, 200, 400 és 800 méter gyorson is aranyérmes lett a férfiak 55-59 éves kategóriájában az úszók szingapúri masters világbajnokságán. A Honvéd sportolója részt vett az 1988-as szöuli olimpián, és bronzérmet szerzett 400 méter gyorson az 1993-as buffalói Universiadén. A korábbi olimpikon az InfoRádióban úgy fogalmazott, a felkészülés és a versenyzés szempontjából is „viszonylag szokatlan kombó”, hogy egy úszó a 100-tól a 800 méterig az összes gyorsúszó számot bevállalja, hiszen más edzésmunkát igényel egy sprinttáv, mint egy hosszabb. Kalaus Valter számára érdekes kihívást jelentett a különféle edzésmódszerek ötvözése, és nagyon kíváncsi volt rá, hogyan tudja élesben, versenykörülmények között bemutatni mindazt, amit a tréningeken elsajátított ennyi számban, illetve távon.

Kifejezetten örül, hogy sikerrel vette az akadályokat, és mint mondta, pályafutása zenitjén sem sikerült megvalósítania azt, amit a szingapúri masters vb-n, igaz ezúttal az 55 éven felettiek között. A négy aranyérem önmagáért beszél, Kalaus Valter dominálta szinte a teljes gyorsúszó mezőnyt.

A Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja szerint más idők jártak, amikor ő volt élsportoló. Összességében azt gondolja, nem sikerült kihoznia magából a maximumot annak idején. Az 1988-as szöuli olimpián 400 méter gyorson 10., 1500 méter gyorson pedig 13. lett, de visszaemlékezve akkori formájára, úgy véli,

az 1992-es barcelonai ötkarikás játékokon alkothatott volna nagyot, akkor érezte magát a csúcson, de „bizonyos okok miatt” ezt nem tudta megmutatni sem magának, sem a világnak.

Felidézte, hogy a szöuli olimpia idején teljes más edzésmódszereket alkalmaztak a szakemberek egy teljesen más világban. Kalaus Valter pedig akkor még csak 18 éves volt, és sokszor érezte azt, hogy a lebonyolítási rendszer furcsaságai, nehézségei miatt tehetetlen.

Akkoriban sikerült megdöntenie az egyéni csúcsait, de más rendszerben rendezték az egyes számokat, nem volt elődöntő vagy középdöntő, a fináléba jutás pedig nem adatott meg neki. Arra viszont nagyon büszke, hogy

az 1500 méter gyorson az 1988-as olimpián úszott 15:23,01-es időeredményénél 16 évig nem tudott jobbat elérni magyar versenyző, ami így a leghosszabb ideig fennálló férfi országos csúcs volt ebben a számban,

később egyébként Kis Gergő adta át a múltnak.

Kalaus Valter a legjobb magyar úszókkal készülhetett együtt annak idején, a mellette lévő egyik pályán a négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamás, a másik oldalán pedig a 200 méteres férfi mellúszás szöuli olimpiai bajnoka, Szabó József tempózott. Rajtuk kívül is számos olyan csapattársa volt, akik nagyszerűen szerepeltek az olimpiákon, világbajnokságokon és Európa-bajnokságokon. Mint fogalmazott, ez a környezet rendkívül ösztönzően hatott rá, mert ha az edzéseken akár jobbra, akár balra nézett, mindenhol olimpiai, világ- és Európa-bajnokokat látott.

„Ilyen helyzetben nem lehetett más választásom, mint az, hogy megpróbálok velük lépést tartani, felzárkózni hozzájuk és tanulni tőlük napi szinten, az edzéseken és a versenyeken egyaránt” – emlékezett vissza a többszörös masters világbajnok úszó.

Szerencsésnek tartja magát, hogy a tagja lehetett egy nagyszerű nevekből álló társaságnak, amely megítélése szerint a világ egyik legjobb úszócsapata volt abban az időben. Kalaus Valter 1991-ben ösztöndíjjal felvételt nyert egy wisconsini egyetemre, ahol sikeresen lediplomázott, az élet azonban úgy hozta, hogy a tengerentúlon nem volt lehetősége megfelelő szinten folytatni az úszást. 1996-ban
közgazdasági diplomát szerzett, majd Chicagóban kezdett el dolgozni a vállalati-ingatlan tanácsadói szakmában.

Amikor abbahagyta az úszást egy időre, nem fordult meg még a fejében, hogy a masters mezőnyben is lehetne világbajnok, igazából akkor nem is tudta, hogy létezik ilyen verseny. Mint mondta, soha nem jutott el odáig, hogy megutálja az úszást, és nem volt olyan időszak sem az életében, hogy látni sem akarta a vizet vagy az uszodát.

„Nyilván nem úgy történt, hogy amikor abbahagytam, akkor a következő nap azonnal lementem kétszer edzeni, de viszonylag rövidebb kihagyás után már azért úgy gondoltam, hogy mivel szeretem ezt a mozgásformát, és viszonylag jó formában is voltam, folytatni akarom az úszást”

– mondta az úszó szövetség elnökségi tagja, aki hozzátette: ha minden jól alakul, akkor az élete végig el szeretne járni az uszodába.

Kalaus Valter határozottan kijelentette, hogy nagy szüksége van a rendszeres sportolásra. Az üzleti életben tevékenykedik, ami szerinte sok mindenben hasonlít a sport világára. Hozzátette: nagyon sokat tanult a sportnak köszönhetően, amit kamatoztatni tud az üzleti szférában, de ez fordítva is igaz. Nem tagadja, a munkája során időnként sok feszültség felgyülemlik benne, gyakran bonyolult feladatokat kell megoldnia, és ilyenkor óriási segítség számára, hogy a sport által mentálisan és fizikálisan is karbantartja magát.

A Kalaus Valterral készült teljes interjú alább hallgatható meg.

Kezdőlap    Sport    A barcelonai olimpia elúszott, de 33 évvel később a csúcsra ért Darnyi Tamás egykori csapattársa

úszás

szingapúr

masters vb

vizes-vb 2025

kalaus valter

