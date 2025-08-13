Angol Ligakupa és Európai Szuperkupa – sport a tévében

Sport 1
18.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, THW Kiel–Sloga Doboj
20.45: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, Besiktas–Veszprém
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Baseball, MLB, alapszakasz: Milwaukee Brewers–Pittsburgh Pirates
Eurosport 1
12.00 és 18.30: Sznúker, szaúdi mesterverseny, nyolcaddöntő
Eurosport 2
14.00: Kerékpár, Lengyel körverseny, nők, 2. szakasz
15.45: Kerékpár, Dán körverseny, férfiak, 2. szakasz
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 1. forduló: Birmingham City–Sheffield United
RTL
20.15: Labdarúgás, európai szuperkupa-mérkőzés, Paris Saint-Germain–Tottenham Hotspur