ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.58
usd:
338.5
bux:
0
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Angol Ligakupa és Európai Szuperkupa – sport a tévében

Infostart / MTI

A Birmingham City–Sheffield United és PSG–Tottenham mérkőzés mellett baseball, sznúker, lósport, kézilabda és kerékpár szerepel az élő kínálatban.

Sport 1

18.00: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, THW Kiel–Sloga Doboj

20.45: Kézilabda, nemzetközi férfi felkészülési torna, Doboj, Besiktas–Veszprém

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Baseball, MLB, alapszakasz: Milwaukee Brewers–Pittsburgh Pirates

Eurosport 1

12.00 és 18.30: Sznúker, szaúdi mesterverseny, nyolcaddöntő

Eurosport 2

14.00: Kerékpár, Lengyel körverseny, nők, 2. szakasz

15.45: Kerékpár, Dán körverseny, férfiak, 2. szakasz

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 1. forduló: Birmingham City–Sheffield United

RTL

20.15: Labdarúgás, európai szuperkupa-mérkőzés, Paris Saint-Germain–Tottenham Hotspur

Kezdőlap    Sport    Angol Ligakupa és Európai Szuperkupa – sport a tévében

labdarúgás

kézilabda

kerékpár

baseball

sportműsor

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől
A pénteki, alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó a nyitánya lesz a vélhetően hosszú ideig elhúzódó béketárgyalásoknak – mondta az InfoRádióban Lévai Dániel. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint kulcskérdés lesz, hogy Kijevben mikor látják be azt a katonai realitást, hogy ha nem egyeznek bele a fegyverszünetbe és ha elhúzódnak a béketárgyalások, akkor újabb ukrajnai területek elvesztését kockáztatják.
 

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon

Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon

A MET Csoport belép a belga és holland energiapiacokra a Mega többségi tulajdonrészének megszerzésével - olvasható a közleményükben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Reggeli árfolyamsokk: zuhanással indította a napot a forint

Reggeli árfolyamsokk: zuhanással indította a napot a forint

Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
National Guard troops appear in Washington DC as mayor rejects 'authoritarian push'

National Guard troops appear in Washington DC as mayor rejects 'authoritarian push'

Armoured vehicles were spotted at urban centres and tourist sites around the US capital on Tuesday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 22:41
"A magyar futballnak mindig jó, hogy magyar a gól és magyar a gólpassz" - Nyilatkozatok a Fradi BL-kapujában
2025. augusztus 12. 21:42
A Villarreal bérletesei ingyen utazhatnak Miamiba, a Barcelona elleni bajnokira
×
×
×
×