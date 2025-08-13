Angol Ligakupa és Európai Szuperkupa – sport a tévében

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

A pénteki, alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó a nyitánya lesz a vélhetően hosszú ideig elhúzódó béketárgyalásoknak – mondta az InfoRádióban Lévai Dániel. A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint kulcskérdés lesz, hogy Kijevben mikor látják be azt a katonai realitást, hogy ha nem egyeznek bele a fegyverszünetbe és ha elhúzódnak a béketárgyalások, akkor újabb ukrajnai területek elvesztését kockáztatják.