ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.96
usd:
340.94
bux:
104310.32
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Ludogorec labdarúgócsapatának edzése a Groupama Arénában 2025. augusztus 11-én. A bolgár csapat a Ferencváros ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Ludogorecet fogadja a Fradi, itt a Gyulai István Memorial – sport a tévében

Infostart

A múlt heti, idegenbeli gólnélküli döntetlen után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint hazai pályán jobb helyzetkihasználással csapata továbbjuthat a bolgár PFC Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójából. Este nyolc után kiderül, sikerül-e végrehajtani a tervet. A nap másik nagy, élőben közvetített eseménye a Gyulai István Memorial atlétikai verseny.

M4 Sport

11.45: Kézilabda, férfi ifjúsági világbajnokság, Egyiptom, középdöntő, Magyarország-Svédország

15.45: Atlétika, Gyulai István Memorial

20.15: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó, Ferencváros-PFC Ludogorec

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Eurosport 1

12.00 és 18.30: Sznúker, szaúdi mesterverseny

Eurosport 2

14.00: Kerékpár, Lengyel körverseny, nők, 1. szakasz

15.45: Kerékpár, Dán körverseny, férfiak, 1. szakasz

Arena 4

19.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, WSG Tirol-Real Madrid

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 1. forduló, Bromley-Ipswich Town

Kezdőlap    Sport    A Ludogorecet fogadja a Fradi, itt a Gyulai István Memorial – sport a tévében

sport

élő közvetítés

tévéműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Csődbe mehet-e az Egyesült Államok, Olaszország vagy Franciaország?

Az államcsőd nem csupán egy gazdasági fogalom, hanem a nemzeti szuverenitás megrendülésének vészharangja; amikor egy ország nem képes eleget tenni külső kötelezettségeinek, az nemcsak a számok világában jelent válságot, hanem mély társadalmi és politikai következményekkel is jár.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa

Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa

Ukrajna hajlandó lehet befagyasztani a jelenlegi frontvonalakat és átengedni az Oroszország által már elfoglalt területeket az európaiak által is támogatott békeséma szerint - írta a The Telegraph.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bajban a magyar gazdaság: ezt már helyrehozni sem lehet 2025-ben?

Hatalmas bajban a magyar gazdaság: ezt már helyrehozni sem lehet 2025-ben?

A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 09:39
Apaként először adott interjút Szoboszlai Dominik - videó
2025. augusztus 11. 21:14
Világklasszis atléták a Gyulai Memorialon, teltház ígérkezik
×
×
×
×