A Ludogorecet fogadja a Fradi, itt a Gyulai István Memorial – sport a tévében

M4 Sport
11.45: Kézilabda, férfi ifjúsági világbajnokság, Egyiptom, középdöntő, Magyarország-Svédország
15.45: Atlétika, Gyulai István Memorial
20.15: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó, Ferencváros-PFC Ludogorec
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Eurosport 1
12.00 és 18.30: Sznúker, szaúdi mesterverseny
Eurosport 2
14.00: Kerékpár, Lengyel körverseny, nők, 1. szakasz
15.45: Kerékpár, Dán körverseny, férfiak, 1. szakasz
Arena 4
19.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, WSG Tirol-Real Madrid
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol Ligakupa, 1. forduló, Bromley-Ipswich Town