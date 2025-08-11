Világklasszis atléták a Gyulai Memorialon, teltház ígérkezik

Az arany kategóriás viadal hétfői sajtótájékoztatóján Deutsch Péter emlékeztetett rá, hogy az idei lesz a 15. verseny. A Gyulai Memorialnak először ad otthont a 2023-as világbajnokságra épült stadion, melyben a programot úgy alakították ki, hogy minden szegletében legyen esemény az este folyamán. A sportvezető azontúl, hogy megköszönte Székesfehérvárnak, miszerint 11 éven át a Gyulai Memorial házigazdája volt, különlegesnek nevezte, hogy a világbajnoki stadion lesz az esemény helyszíne.

Spiriev Attila versenyigazgató mutatta be a mezőnyt, külön hangsúlyt helyezve a hazai atlétákra, mások mellett a sprinter Takács Boglárkára, Molnár Attilára és Enyingi Patrikra, valamint a kalapácsvető Halász Bencére, illetve a rúdugró Klekner Hangára és Böndör Mártonra. Mint mondta, utóbbinak a versenyen olyan feladatot kell majd teljesítenie, amit korábban soha, mivel 5,30 méter lesz a kezdőmagasság, aminél a szezon előtt mindössze tíz centivel volt jobb az egyéni rekordja. A győri ugró a júniusi csapat Európa-bajnokságon 5,70 méterrel berobbant a nemzetközi mezőnybe, ugyanakkor egyéni csúcsa így is jóval elmarad keddi riválisoktól, akik közül kiemelkedik a svédek szupersztárja, a világcsúcstartó Armand Duplantis (6,28 m).

"Ő a világ jelenlegi legjobb atlétája, pont"

- hangsúlyozta Spiriev Attila, megemlítve, hogy az összesített ranglistán Duplantis előnye nagyobb a másodikkal szemben, mint a másodiknak a negyvenedikkel szemben. A 25 éves klasszisnak jelenése volt a sajtóeseményen, melynek második részében a holland gátas Femke Bollal és a jamaicai világranglistaelső sprinterrel, Kishane Thompsonnal közösen kellett volna válaszolnia a kérdésekre, ő azonban nem érkezett meg időben, csak a sajtótájékoztató végére "esett be".

"Kicsit megcsúsztam, elnézést. Nem igazán van jó indokom, az időgazdálkodásomon van mit dolgozni. Azt hiszem, holnap kell kárpótlást adnom ezért egy jó nagy ugrással" - mondta mosolyogva Duplantis, akinek nem titkolt célja, hogy megjavítsa a legjobb magyarországi rúdugróeredményt, a 6,10 métert, melyet ő állított fel a 2023-as világbajnokságon.

A budapesti vb-n két aranyérmet nyert Femke Bol kedden kedvenc számában, 400 gáton áll rajthoz, s mint mondta, kifejezetten izgatottan várja a versenyt. "Életem egyik legjobb élménye volt a 2023-as világbajnokság. A stadion nagyszerű, a közönség pedig fantasztikus volt. A pálya nagyon gyors, nagyon várom a versenyt" - mondta Bol, aki egy kisebb edzőtáborozás után, elmondása szerint remek formában van.

Kishane Thompson a párizsi olimpián egy hajszállal szorult Noah Lyles mögé a 100-as döntőben, idén viszont a tavalyinál is jobb formát mutat. Spiriev Attila hangsúlyozta, hogy 9.75 másodperces eredményénél tíz éve nem futottak jobbat a világon.

"Számomra kellemes helyszín Budapest, jól érzem itt magam, ezért is jöttem a leggyorsabb"

- jegyezte meg a vágtázó, aki azt is elárulta, kicsit fura számára hallani, hogy a világ jelenlegi leggyorsabb sprintere.

A legjobb magyar atléták közül Takács Boglárka, Halász Bence és Molnár Attila volt jelen a sajtótájékoztatón. Takács 11.06 másodpercre javította idén saját országos rekordján, a másfél hete rendezett országos bajnokságon pedig 11.08-cal nyerte a 100-at. Spiriev Attila annak a reményének adott hangot, hogy Németh Roland tanítványa akár a 11 másodperces határt is áttöri kedden este, amire később Takács is reagált.

"Szeretném magamat is meglepni holnap és egy olyat eredményt futni, amit még én sem hiszek el egyelőre" - nyilatkozta a BHSE futója, aki idén már több Gyémánt Liga-versenyen is szerepelt, ami szerinte megfelelő tapasztalatot ad ahhoz, hogy a keddi mezőnyben - olyan sztárok között mint a háromszoros ötkarikás bajnok Shelly-Ann Fraser-Pryce, vagy a budapesti vb-n 200-an aranyérmes Shericka Jackson - jól tudjon teljesíteni.

Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence egészen parádés formába került a szezon mostani szakaszára, az ob-n 81,94 méterre javította egyéni csúcsát, majd pénteken Besztercebányán dobott remekül. A szombathelyi dobó most azt emelte ki, hogy Szlovákiában jobb sorozatot produkált mint az ob-n, kétszer dobott 81 felett, ami azt mutatja, hogy stabilan tud versenyezni. A Gyulai Memorialon a lehető legerősebb mezőnyben kell megméretnie magát, többek között az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg ellen.

"Nem tudom, mikor volt legutóbb olyan verseny, melyen öt dobó egyéni csúcsa volt jobb 81 méternél. Ez egyértelműen mutatja a mezőny színvonalát"

- jegyezte meg Németh Zsolt tanítványa, aki arról is beszélt, hogy nem véletlenül tudott egy métert javítani idén egyéni rekordján, ugyanis a télen változtattak a felkészülésén, ami láthatóan bevált.

A 400 méteren fedettpályás Európa-bajnok Molnár Attila szabadtéri szezonja csak az ob-n kezdődött, mivel egy kisebb sérülés hátráltatta, az országos bajnokságon futott hosszú idő után újra, és elmondása szerint ki volt éhezve a versenyekre.

"Az elmúlt két hónap nagyon magányosan telt és sokkal hosszabbnak tűnt, mint amilyen volt. Úgy éreztem magam, mint egy ketrecbe zárt fenevad" - mondta az FTC sprintere, aki arról is beszélt, hogy örült Enyingi Patrik futásának, amivel beállította az ő 44.84 másodperces országos csúcsát, ugyanakkor szeretne változtatni ezen a helyzeten, lehetőség szerint már kedden.

A Gyulai István Memorial megnyitóját 15.45-kor rendezik, az utolsó versenyszám, a férfi 100 méter pedig 19.27-kor rajtol. A viadalt az M4 Sport élőben közvetíti.