Szakíró a Magyar Nagydíj után: ugyanaz lehet a gond Hamiltonnal, mint Verstappennal

Az egész mezőnyt, de minimum a McLaren-istállót megtréfálta, hogy a 40. F1 Magyar Nagydíjon az élről Charles Leclerc indulhatott – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter, aki szerint a futam harmadáig jó esély is volt arra, hogy győzzön. Aztán a boxkiállásakor állítottak az autója első szárnyán, de úgy tűnik, nem a jó irányba, ezért aztán ritkán hallható kritikát engedett meg magának a monacói a csapattal szemben – amint az a rádiózáskor hallható is volt –, és a végén a két esélyes mclarenes örülhetett Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. Bár hogy Piastri mennyire örült, az a szakíró szerint az arcára volt írva, Leclerc pedig végül még a dobogóról is lecsúszott, George Russel fért fel oda a Mercedesszel.

Ezen a ponton érdemes megemlíteni: Lando Norris nagyon sok kritikát kap, hogy nem elég összeszedett, mentálisan nem elég stabil, mégis vannak olyan stratégiai helyzetek, amelyeket jól tud a maga javára fordítani, s ha nem is hibátlanul vezet, ha nem is „gép”, a sok bírálat mellett az utóbbi hét futamból négyet megnyert. Vámosi Péter úgy látja, Norris „nincs átitatva feltétlenül azzal a gyilkos ösztönnel, amivel mondjuk jellemezhetnénk Max Verstappent, de akár saját csapattársát, Oscar Piastrit is, ez az utolsó előtti körben bőven látható is volt, amikor Piastri majdnem mindkettejük vesztét okozta azzal, hogy körülbelül tíz centire kerülte el egy bátor késői fékezés után a csapattársát”.

„Norris kétszer is meggondolja azt, hogy előzzön-e bizonyos helyzetekben, valamikor meg pont az a veszte, hogy elszánja magát, belemegy, és aztán ő húzza a rövidebbet. Mentálisan valóban egyszerűbben kibillenthető, mint az emlegetett másik kettő idei versenytársa” – ecsetelte a Motorsport Online főszerkesztője.

Hogy mi volt a jó stratégia, az akkor derül ki, ha vége lesz a vb-nek: ha Lando Norris lesz a világbajnok, Vámosi Péter szerint egyrészt meg fogja érdemelni, másrészt viszont a mezőnyön kívül a szakíró szerint saját csapattársával és önmagával is meg kell küzdenie.

És ha már a Ferrari szóba került: Charles Leclerc csapattársára, Lewis Hamiltonra is valami ilyesmi vár; elképesztő volt, ahogy kommunikált gyakorlatilag az egész hétvégén: alig-alig tűnt fel a Hungaroringen, akkor is leszegett fejjel.

„A legrémisztőbb nyilatkozata szombaton volt, amikor saját magát haszontalannak minősítette, hogy neki így semmi keresnivalója a Ferrarinál, nemhogy másutt. Ilyet egy sokszoros világbajnoktól ritkán vagy talán még soha nem hallottunk. Elképesztően nem találja a helyét sem egy körön, sem versenyben, pedig a Belga Nagydíjon a változó körülmények között jól feljött” – írta le Vámosi Péter.

Szerinte Max Verstappennel is valami hasonló lehet.

„Láttunk nála huszárosabb menetelést is a Hungaroringen már. Mindkettejüknél nagyon nyom a latba, hogy ezek az autók az ő vezetési stílusuknak nem fekszenek, ráadásul a Hungaroring karakterisztikája is igen speciális” – magyarázta kettejük gyengébb szereplését a szakíró.