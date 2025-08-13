Wéber Gábor: Charles Leclerc negatív szériája nem a versenyző kritikája, hanem a csapatáé

Charles Leclerc a Forma–1 2025-ös szezonjának eddigi 14 versenyhétvégéjén ötször végzett dobogós helyen, tizenkét futamon szerzett pontot, egyszer ért el pole pozíciót, így jelenleg 151 ponttal az ötödik helyen áll az összetettben. A Ferrari monacói pilótája legutóbb 2024 októberében, Austinban nyert F1-es versenyt. Charles Leclerc a Hungaroringen megnyerte az időmérőt, majd a futamon az első kerékcserékig az élen haladt, sőt még Lando Norris első kiállása után is első volt, később azonban komoly gondjai akadtak a karosszériával, jelentősen visszaesett a tempója, így a dobogóról is lemaradt, ráadásul időbüntetést is kapott.

Wéber Gábor az InfoRádióban azt mondta, látva, hogy az időmérőkön milyen tempót diktál, minden adottsága és tehetsége megvan Charles Leclerc-nek ahhoz, hogy eséllyel pályázzon a világbajnoki címre, csakhogy egyáltalán nem mindegy milyen autóval, milyen csapat színeiben versenyez, illetve milyen mérnöki munka folyik körülötte.

A Forma–1-es kommentátor emlékeztetett, hogy a monacói versenyző éppen a Magyar Nagydíj előtt nyilatkozta, hogy hosszú távon is vörösben képzeli el a karrierjét, és még azt sem zárta ki, hogy pályafutása végéig a maranellói istálló színeiben versenyez. Leclerc többször hangot adott annak, hogy a Ferrari pilótájaként szeretne világbajnok lenni, de ettől most még nagyon távol van.

A szakértő felidézte, hogy a 2022-es szezon elején Charles Leclerc dominálta a versenyeket, az első három futam közül kettőt megnyert, és végül három futamgyőzelemmel zárta azt az idényt. Még abban az évben azonban jelentősen visszaesett a Ferrari teljesítménye, akkor sem volt a legjobb a fejlesztési irány, ráadásul bevezettek egy új technikai direktívát, ami nem kedvezett az olasz csapatnak, így elég nagy gödörbe kerültek.

A negatív széria azóta is tart, és a maranellóiak csak elvétve érnek el sikereket. Ezzel együtt Wéber Gábor szerint Leclerc általában kihasználja az időnként adódó lehetőségeket, vagyis amikor a körülmények is megfelelők, akkor bizonyítja, mennyire jó pilóta.

„Ahol a Ferrari jól megy, Leclerc azonnal előhozza magából a bajnoki kvalitásokat, és lehoz egy-egy tökéletes versenyt, de a legtöbbször az autója egyszerűen alkalmatlan erre”

– magyarázta a kommentátor, aki külön kiemelte, hogy tavaly a monacói pilóta Monte-Carlóban, Monzában és Austinban is nyert futamot.

Wéber Gábor szerint ez a furcsa kettősség a 40. Magyar Nagydíjon is kiütközött: Leclerc a verseny feléig kiválóan versenyzett, végül azonban a dobogóra sem állhatott fel, ami a kommentátor meglátása szerint „nem a monacói pilóta bűne”. Úgy véli, ő nem tehetett arról, hogy az autó elfogyott. Mint fogalmazott,

egyértelműen a Ferrarinak róható fel, hogy Charles Leclerc az eddigi 27 pole pozíciójából csak nyolcat tudott futamgyőzelemre váltani.

A kommentátor szerint akkor lehetne jogosan kritizálni a pilótát, ha ennek a 27 versenynek a többségén már a futamok elején vagy közepén „az élről eldobta volna az autót, kiforgott volna vele vagy térdig lejárta volna a gumikat”, csakhogy nem ez történt, a legtöbbször a csapat mondott csődöt.

Azt gondolja, Charles Leclerc minden tiszteletet és elismerést megérdemel, ugyanis az elmúlt években olyan autóval nyert időmérőket és versenyeket, amely egyébként nem alkalmas erre. Wéber Gábor a Forma–1 75 éves történetének statisztikáira hivatkozva azt mondta, alapvetően nincs nagy különbség a pole pozíciók és a futamgyőzelmek száma között, mert „általában egy jó autóban ülő versenyző ugyanolyan eséllyel húz be pole-okat, mint amilyen eséllyel megnyer egy-egy versenyt”.

Charles Leclerc esetében viszont az a helyzet, hogy a megnyert időmérők után csak a futamok egyharmadát húzta be. „Ez egy olyan anomália, ami alapján egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy ez az eredménytelenség nem a versenyző kritikája, hanem a csapaté” – összegzett a Forma–1-es kommentátor.