Büntetésből kitette Böde Dánielt januárig az FTC a labdarúgócsapat keretéből, amiért hétvégén a csatár csapkodott és káromkodott a lecserélésekor. Így a klubot már hat éve szolgáló futballista nem játszhat a Mol Vidi elleni, vasárnapi rangadón sem. Rebrov azért szánta rá magát a drasztikus lépésre, mert amikor a Mezőkövesd elleni múlt hétvégi bajnoki 61. percében lecserélte Bödét, a játékos a fejét lehajtva káromkodott, majd a kispadra leülve dühében földhöz vágta a kabátját.

"Láttam már ilyen reakciót hasonló helyzetben. Jó képességű játékos, aki már több fontos gólt is szerzett idén. De most úgy döntöttem, lecserélem, ezt pedig tiszteletben kell tartania, mint ahogy az egész csapatnak és a szurkolóknak is" – nyilatkozta az eset után Rebrov.

A Bors szerint Bödének nem ez volt az első nézeteltérése az ukrán edzővel, már korábban is nehezményezte, hogy kevés lehetőséget kap. Tizenhat bajnokin csupán 749 perc jutott neki Rebrovtól, annak ellenére, hogy a leghatékonyabb játékosa az egész csapatnak – átlagosan 150 percenként szerez gólt. Böde távozását vetítheti előre az is, hogy az FTC állítólag csatárt szeretne igazolni, és már ki is nézte a fehérorosz BATEE Bori­szov lejáró szerződésű játékosát, Nyikolaj Szignyevicsett.

