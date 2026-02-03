Katonai támogatást ígért Kijevnek a NATO főtitkára – a nap hírei

Az idén február 14-én 11 órakor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy a közösségi oldalán beszél majd a kormány múlt évi eredményeiről.

Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságnál azok a pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok, amelyek jelölőszervezetként kívánnak részt venni az április 12-ei országgyűlési választáson. A pártok közös jelöltet és országos listát is állíthatnak, de jelölőszervezetként külön-külön kell kérniük a nyilvántartásba vételt.

Elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága a megbízhatósági vizsgálatokhoz kapcsolódó titkosszolgálati megfigyelések gyakorlata miatt - írja a 444.hu. A döntés a közszférában dolgozók tízezreit érintheti közvetlenül, köztük egészségügyi és oktatási szakembereket is.

Évszázados csúcsra, 1 millió 170 ezer tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolaj-kitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert – ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése.

A gazdaság egyik legfontosabb húzóerejének nevezte a turizmust a 2025-ös év alapján a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a turizmus.com magazinnak adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ágazat a hazai össztermék GDP több mint 14 százalékát adta.

Újabb 4 milliárd forintos keretből segíti a mikro-, kis- és közepes vállalkozások munkahelyteremtését és versenyképességének növelését a nemzetgazdasági tárca. A programban a cégek új munkavállalónként legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak bér- és eszköztámogatás formájában.

Megkezdődhet a kivitelezés a Veszprém-Ajka vasútvonal 150 méteres szakaszán, miután lezárult a jogi vita - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. A vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 114 napja van a forgalomba helyezésre.

Újra a bírósághoz fordul a Fővárosi Kormányhivatal, mert Budapestnek továbbra sincs főpolgármester-helyettese. Sára Botond főispán szerint a Főváros törvénytelenül működik ezért a Fővárosi Törvényszék előtt a teljesítés kikényszerítése iránti eljárást fog kezdeményezni.

Elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát a Kúria az 1998-ban elkövetett Fenyő-gyilkosság ügyében – írja a Magyar Nemzet. Az úszószövetség volt elnökét 7 év börtönre ítélte tavaly áprilisban jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla, felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt Fenyő János médiavállalkozó ügyében.

Nyomozást indított a rendőrség a Debreceni Javítóintézetben történt öngyilkossági kísérletek miatt. A 24.hu birtokába került dokumentum szerint 10-nél több öngyilkossági kísérlet történt 2025 januárja óta az intézményben.

A múlt héten közzétett nemzetközi tanulmányt cáfolva az Agrárminisztérium és a Nébih is megfelelő minőségűnek nevezte a magyar almát. A magyar szakhatóság szerint az európai vizsgálati eredmények sem azonosítottak határérték felett szennyezett tételt 2023 és 2025 között.

Azonnali nyugati katonai támogatást ígért Kijevnek a békemegállapodás megkötése után a NATO-főtitkára az ukrán parlamentben elhangzott beszédében. Az ukrán-orosz-amerikai megbeszélések az Egyesült Arab Emírségekben várhatóan holnap folytatódnak.

Az Egyesült Államok csökkenti az Indiára kirótt vámokat, míg Újdelhi leállítja az orosz olajvásárlást. Az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Washington 18 százalékra mérsékli az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.

Olaszországban kilépett a Ligából és új pártot alapított Matteo Salvini helyettese. Roberto Vannacci Nemzeti Jövő névvel indított útjára az új jobboldali pártot. Hozzátette, hogy pártja indulni kíván a 2027-es olasz parlamenti választáson.

Franciaországban 4 hónapos vita után elfogadta az idei költségvetést a parlament, miután a képviselők elutasították a kormány ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványt. A kormány az alkotmány egyik cikkére támaszkodva szavazás nélkül vitte át a költségvetést, amit az ellenzék élesen bírált.

Lemondott felsőházi tagságáról a brit Munkáspárt egykori főideológusa az Epstein-botrány miatt, a kormány feljelentést tett ellene. Peter Mandelson, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete azután döntött így, hogy újabb részletek derültek ki a fiatalkorú lányok elleni szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott baráti és üzleti kapcsolatairól.

Megtiltaná Spanyolország a 16 évek alattiak hozzáférését a közösségi médiához. Pedro Sánchez kormányfő hangsúlyozta: Spanyolország koalícióra lépett öt másik európai állammal, hogy összehangolt és hatékony módon, nemzetközi szinten is előmozdítsa a közösségimédia-platformok szigorúbb szabályozásának végrehajtását.

Februárról márciusra halasztotta a 10 napos Artemis-2 holdmisszió indítását a NASA, miután a héten végrehajtott tesztelésnél hidrogénszivárgást észleltek a rakétarendszer egyik kritikus eleménél.

Elhunyt Borsik János, a rendszerváltás kiemelkedő szakszervezeti vezetője. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének egykori ügyvezető alelnöke, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének egykori elnöke 79 éves volt.