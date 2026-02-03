ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.11
usd:
322.29
bux:
130284.26
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Katonai támogatást ígért Kijevnek a NATO főtitkára – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Február 14-én tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor. Azonnali nyugati katonai támogatást ígért Kijevnek a békemegállapodás megkötése után a NATO-főtitkár. India leállítja az orosz olaj vásárlását. Az InfoRádió legfontosabb keddi hírei.

Az idén február 14-én 11 órakor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy a közösségi oldalán beszél majd a kormány múlt évi eredményeiről.

Mától kérhetik nyilvántartásba vételüket a Nemzeti Választási Bizottságnál azok a pártok és országos nemzetiségi önkormányzatok, amelyek jelölőszervezetként kívánnak részt venni az április 12-ei országgyűlési választáson. A pártok közös jelöltet és országos listát is állíthatnak, de jelölőszervezetként külön-külön kell kérniük a nyilvántartásba vételt.

Elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága a megbízhatósági vizsgálatokhoz kapcsolódó titkosszolgálati megfigyelések gyakorlata miatt - írja a 444.hu. A döntés a közszférában dolgozók tízezreit érintheti közvetlenül, köztük egészségügyi és oktatási szakembereket is.

Évszázados csúcsra, 1 millió 170 ezer tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolaj-kitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert – ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése.

A gazdaság egyik legfontosabb húzóerejének nevezte a turizmust a 2025-ös év alapján a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a turizmus.com magazinnak adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ágazat a hazai össztermék GDP több mint 14 százalékát adta.

Újabb 4 milliárd forintos keretből segíti a mikro-, kis- és közepes vállalkozások munkahelyteremtését és versenyképességének növelését a nemzetgazdasági tárca. A programban a cégek új munkavállalónként legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak bér- és eszköztámogatás formájában.

Megkezdődhet a kivitelezés a Veszprém-Ajka vasútvonal 150 méteres szakaszán, miután lezárult a jogi vita - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. A vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 114 napja van a forgalomba helyezésre.

Újra a bírósághoz fordul a Fővárosi Kormányhivatal, mert Budapestnek továbbra sincs főpolgármester-helyettese. Sára Botond főispán szerint a Főváros törvénytelenül működik ezért a Fővárosi Törvényszék előtt a teljesítés kikényszerítése iránti eljárást fog kezdeményezni.

Elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát a Kúria az 1998-ban elkövetett Fenyő-gyilkosság ügyében – írja a Magyar Nemzet. Az úszószövetség volt elnökét 7 év börtönre ítélte tavaly áprilisban jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla, felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt Fenyő János médiavállalkozó ügyében.

Nyomozást indított a rendőrség a Debreceni Javítóintézetben történt öngyilkossági kísérletek miatt. A 24.hu birtokába került dokumentum szerint 10-nél több öngyilkossági kísérlet történt 2025 januárja óta az intézményben.

A múlt héten közzétett nemzetközi tanulmányt cáfolva az Agrárminisztérium és a Nébih is megfelelő minőségűnek nevezte a magyar almát. A magyar szakhatóság szerint az európai vizsgálati eredmények sem azonosítottak határérték felett szennyezett tételt 2023 és 2025 között.

Azonnali nyugati katonai támogatást ígért Kijevnek a békemegállapodás megkötése után a NATO-főtitkára az ukrán parlamentben elhangzott beszédében. Az ukrán-orosz-amerikai megbeszélések az Egyesült Arab Emírségekben várhatóan holnap folytatódnak.

Az Egyesült Államok csökkenti az Indiára kirótt vámokat, míg Újdelhi leállítja az orosz olajvásárlást. Az amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Washington 18 százalékra mérsékli az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.

Olaszországban kilépett a Ligából és új pártot alapított Matteo Salvini helyettese. Roberto Vannacci Nemzeti Jövő névvel indított útjára az új jobboldali pártot. Hozzátette, hogy pártja indulni kíván a 2027-es olasz parlamenti választáson.

Franciaországban 4 hónapos vita után elfogadta az idei költségvetést a parlament, miután a képviselők elutasították a kormány ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványt. A kormány az alkotmány egyik cikkére támaszkodva szavazás nélkül vitte át a költségvetést, amit az ellenzék élesen bírált.

Lemondott felsőházi tagságáról a brit Munkáspárt egykori főideológusa az Epstein-botrány miatt, a kormány feljelentést tett ellene. Peter Mandelson, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete azután döntött így, hogy újabb részletek derültek ki a fiatalkorú lányok elleni szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott baráti és üzleti kapcsolatairól.

Megtiltaná Spanyolország a 16 évek alattiak hozzáférését a közösségi médiához. Pedro Sánchez kormányfő hangsúlyozta: Spanyolország koalícióra lépett öt másik európai állammal, hogy összehangolt és hatékony módon, nemzetközi szinten is előmozdítsa a közösségimédia-platformok szigorúbb szabályozásának végrehajtását.

Februárról márciusra halasztotta a 10 napos Artemis-2 holdmisszió indítását a NASA, miután a héten végrehajtott tesztelésnél hidrogénszivárgást észleltek a rakétarendszer egyik kritikus eleménél.

Elhunyt Borsik János, a rendszerváltás kiemelkedő szakszervezeti vezetője. A Mozdonyvezetők Szakszervezetének egykori ügyvezető alelnöke, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének egykori elnöke 79 éves volt.

Kezdőlap    Napinfo    Katonai támogatást ígért Kijevnek a NATO főtitkára – a nap hírei

nato

napinfó

borsik jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy

Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy
Érdekük a szlovák politikai erőknek, hogy Magyarországon kampánytéma legyen a Beneš-dekrétumok ügye még akkor is, ha a két fő rivális párt nagyjából egyetért a helyzet megítélésében – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője.
 

Tárnok Balázs az Arénában: ha nem állnak ki a jogaikért, a magyarok másodrendűek lesznek

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Az ukrán főváros polgármestere drámai hangú interjúban számolt be a BBC-nek a hétfőre virradó éjjel történt tömeges orosz légicsapásról.
 

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna tárgyalni akar és nem megadni magát az oroszoknak

Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Elkapva az orosz kém torka Lengyelországban

VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

Bár minimális erősödéssel kezdte a forint a keddi napot a dollárral és euróval szemben is, a nap végéhez közeledve, az eddigi teljesítményt nézve inkább csak oldalazik. Makrogazdasági adatokban nem bővelkedtünk ma, két fontosabb adatközlés volt csak: itthon az MNB publikálta a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat került fókuszba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista

Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista

Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

The former Labour minister has been accused of passing sensitive government information to Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 22:20
Benyújtotta az Európai Bírósághoz a keresetet a magyar kormány az orosz gázimportot 2027-től betiltó rendelet ellen – a nap hírei
2026. január 30. 22:25
Éves összevetésben 0,3 százalékkal nőtt a magyar gazdaság 2025-ben – a nap hírei
×
×
×
×