Nyitókép: John Lamb/Getty Images

Közel a 100. életévéhez is rekordokat fut a balatonszárszói matematikus professzor

Infostart

Obádovics J. Gyulának hét-kilenc évvel fiatalabb ellenfelei is voltak az atléták fedett pályás szenior bajnokságán, de így is sikerült megdöntenie a magyar rekordot 60 méteren, és aranyérmes lett a korosztályában.

Obádovics J. Gyula a 95+ kategóriában aranyérmes lett 60 méteres síkfutásban az atléták szenior országos bajnokságán. A Balatonszárszón élő veterán atléta 98 esztendős kora ellenére aktívan sportol. A nyugdíjas matematikus professzor nemrég az országos rekordot is megdöntötte 60 méteren a BOK Sportcsarnokban rendezett fedett pályás szenior ob-n – írja a sonline.hu.

Obádovics J. Gyula hét-kilenc évvel fiatalabbakkal szerepelt egy futamban a fedett pályás bajnokságon, de így is sikerült megdöntenie a magyar rekordot a korosztályában.

Eddig 18,07 másodperc volt a rekord 60 méteren ebben a kategóriában, Obádovics J. Gyula pedig 17,85-ös időt ért el.

Obádovics J. Gyula tavaly szabadtéren 100 méteres síkfutásban sem talált legyőzőre a veteránok bajnokságán. Akkor szerezte meg a második aranyérmét szabadtéren a szeniorok között ebben a számban.

A veterán atléta unokája testnevelő tanár, ő állítja össze az edzésprogramját. „Ebben a legszebb két nap, amihez az van odaírva, hogy pihenő” – tréfálkozott a balatonszárszói nyugdíjas matematikus, aki a portál érdeklődésére elmondta: a 20, 40, 60, 80 és 100 méteres futások mellett nagyon fontos a séta, a nyújtás és a lazítás is. Úgy véli, az a hosszú élet titka, hogy nem szabad elhanyagolni a mozgást, karban kell tartani az izomzatot és az agytornára is kell időt szakítani.

Obádovics J. Gyula a fedett pályás szezon után sem áll le. Ha az egészségi állapota megengedi, ott lesz a következő szabadtéri szenior bajnokságon is.

Kezdőlap    Sport    Közel a 100. életévéhez is rekordokat fut a balatonszárszói matematikus professzor

