2025. október 20. hétfő
Nyitókép: MNB/YouTube

A jegybanki alapítványok megszüntetéséről is beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottságának ülésén - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter. Elfogadta az orosz kőolaj és földgáz fokozatos kivezetéséről szóló jogszabálytervezet álláspontját az Európai Unió Tanácsa.

Az infláció leszorítása mellett a vagyonmentést is kiemelt célnak nevezte a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottságának ülésén. Varga Mihály hosszú távú célnak tartja a jegybanki alapítványok megszüntetését. A jegybank elnöke az elődjének, Matolcsy György vezetésének utolsó évi eredményeit mutatta be. Az MNB elnökét azután kérdezte a gazdasági bizottság, hogy pár nappal korábban a jegybank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Magyarország alapvető egzisztenciális érdekének tartja a budapesti békecsúcs sikerét a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében azt írta: a háború súlyos gazdasági károkat okozott az országnak. A kormányfő felidézte: az orosz–ukrán háború miatt drágult az energia, nőtt az infláció, és emelkedtek az állampapírok kamatai is. Orbán Viktor szerint a béke megteremtésével Magyarország visszatérhet a 2022 előtti növekedéshez.

A tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről egyeztetett telefonon az orosz és az amerikai külügyminiszter. A moszkvai közlemény szerint Szergej Lavrov és Marco Rubio között konstruktív megbeszélés zajlott le az orosz és az amerikai elnök közötti múlt heti megegyezések megvalósításáról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma arról beszélt, hogy meghívás esetén kész lenne részt venni a budapesti amerikai - orosz csúcstalálkozón, de továbbra sem tartja a legjobb helyszínnek a magyar fővárost.

Elfogadta az orosz kőolaj és földgáz fokozatos kivezetéséről szóló jogszabálytervezetről szóló álláspontját az Európai Unió Tanácsa. Ez a REPowerEU program részeként a jövő évtől tiltaná a vezetékes, 2028-tól pedig a cseppfolyós gáz behozatalát Oroszországból. A jogalkotási eljárásban korlátozott a tagállami vétó lehetősége, amit a magyar kormány bírál. A tervezet bizonyos rugalmasságot engedélyezne a tengerpart nélküli országoknak, mint Magyarország és Szlovákia,

Minden politikai és jogi eszközt igénybe vesz a magyar kormány, hogy megakadályozza az orosz energiaimport betiltását célzó uniós javaslat elfogadását – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Luxembourgban, az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülése után elmondta, Magyarország nemmel szavazott a kezdeményezésre, az Európai Unió Tanácsa azonban elfogadta az álláspontot minősített többséggel.

A jövő évi költségvetésben 10 és 20 százalék közötti sávban emelkedhet a szociális és a kulturális ágazatban dolgozók bére - közölte a miniszterelnök az Országgyűlésben kérdésre válaszolva. Orbán Viktor megerősítette, hogy növelik a gyermekvédelemben élő gyerekek étkezési és ruházkodási költségét.

A Kúria döntése szerint meg kell ismételni Tiszaburán az október 5-én tartott időközi választást. A testület ezzel jóváhagyta a területi választási bizottság határozatát. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei választási bizottság azzal indokolta a döntést, hogy ha a választói akarat befolyásolására alkalmas, a választás tisztaságát sértő jogsérelem valósul meg, akkor a választást meg kell ismételni.

Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok, miután elhárították a műszaki hibát – közölte a Mávinform. Hétfő délelőtt a biztosító-berendezés hibája miatt átmenetileg kevesebb vágányon közlekedhettek a szerelvények, így a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordult vissza, vagy késéssel indult.

Románia déli részén robbanás volt a Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban. Egy munkás súlyosan megsérült. A detonáció idején a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították.

Januártól betiltja a közösségi e-roller-szolgáltatásokat Prágában a városi tanács. Az intézkedést több évnyi lakossági és belvárosi panasz előzte meg, amelyek szerint a rollerek akadályozzák a közlekedést és veszélyeztetik a gyalogosokat. A döntés különösen a turisták által használt járművekre vonatkozik, amelyek gyakran a járdákon közlekednek.

Megerősítette az amerikai elnök védelmét a Titkos Szolgálat a floridai repülőtér közelében egy fára telepített vadászles miatt – jelezte az FBI igazgatóhelyettese. A Palm Beach Nemzetközi Repülőtér közelében felfedezett vadászlest eltávolították, és vizsgálják, hogy ki és milyen célból alakította ki a mesterlövészek számára is alkalmas lest.

Hiba lépett fel az Amazon Web Services működésében, emiatt számos népszerű weboldal, alkalmazás és játék működése akadozott, vagy teljesen leállt világszerte. Egyebek mellett a Snapchat, az Epic Games Store, az Amazon Prime Video, az HBO Max, a Playstation Network, Disney+, az IMDb, a Zoom és a Tinder is érintett volt.

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb
Vasárnap reggel, amikor a turisták a Napkirály termében sétáltak, négy férfi flexszel a kezében hét perc alatt kiemelte a francia történelem egy darabját a Louvre falai közül. Az eltűnt ékszerek nem csupán anyagi veszteséget jelentenek, velük együtt tűnt el valami a kollektív biztonságérzetből is. Mégis, a közgazdaság furcsa módon azt üzeni, ami eltűnik, az néha felértékelődik. A hiány új történetet szül, és a történeteknek ára van.
Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Nem világos, hogy honnan hová megyünk – Csizmazia Gábor szerint nyomás alatt van Donald Trump

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai elnök úgy akarja hátrahagyni az ukrajnai konfliktust, hogy kívülről támogatja tovább Ukrajnát, de csak annyira, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Közben Amerikában kormányzati leállás van, és az elnök tárgyalási módszereivel egyre többen nem értenek egyet, mivel nem lehet rajta kiigazodni.
 

Bulgária engedélyezné, hogy az orosz elnök átrepüljön a légterén

Felizzott a forródrót Moszkva és Washington között

Bejelentést tett Zelenszkij,Ukrajna elképesztően megerősíti a légvédelmét

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány

Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány

A kormány új rendelete korlátozza a közfoglalkoztatásban eltölthető időt: a tíz évnél régebben közmunkaprogramban dolgozók csak egyéni vizsgálat után maradhatnak a rendszerben. A cél, hogy a közfoglalkoztatás ne tartós megoldás legyen, hanem a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés eszköze.

Zárt ajtók mögötti dráma a Fehér Házban: Trump kiabált Zelenszkijjel?

Zárt ajtók mögötti dráma a Fehér Házban: Trump kiabált Zelenszkijjel?

Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt.

Still 'significant errors' for some services after outage, Amazon says, but underlying problem fixed

Still 'significant errors' for some services after outage, Amazon says, but underlying problem fixed

More than 1,000 companies have had 6.5 million reports of disruption, including Snapchat, Reddit, Roblox and Lloyds bank.

