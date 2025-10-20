A jegybanki alapítványok megszüntetéséről is beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottságának ülésén - a nap hírei

Az infláció leszorítása mellett a vagyonmentést is kiemelt célnak nevezte a Magyar Nemzeti Bank elnöke a parlament gazdasági bizottságának ülésén. Varga Mihály hosszú távú célnak tartja a jegybanki alapítványok megszüntetését. A jegybank elnöke az elődjének, Matolcsy György vezetésének utolsó évi eredményeit mutatta be. Az MNB elnökét azután kérdezte a gazdasági bizottság, hogy pár nappal korábban a jegybank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Magyarország alapvető egzisztenciális érdekének tartja a budapesti békecsúcs sikerét a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében azt írta: a háború súlyos gazdasági károkat okozott az országnak. A kormányfő felidézte: az orosz–ukrán háború miatt drágult az energia, nőtt az infláció, és emelkedtek az állampapírok kamatai is. Orbán Viktor szerint a béke megteremtésével Magyarország visszatérhet a 2022 előtti növekedéshez.

A tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről egyeztetett telefonon az orosz és az amerikai külügyminiszter. A moszkvai közlemény szerint Szergej Lavrov és Marco Rubio között konstruktív megbeszélés zajlott le az orosz és az amerikai elnök közötti múlt heti megegyezések megvalósításáról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma arról beszélt, hogy meghívás esetén kész lenne részt venni a budapesti amerikai - orosz csúcstalálkozón, de továbbra sem tartja a legjobb helyszínnek a magyar fővárost.

Elfogadta az orosz kőolaj és földgáz fokozatos kivezetéséről szóló jogszabálytervezetről szóló álláspontját az Európai Unió Tanácsa. Ez a REPowerEU program részeként a jövő évtől tiltaná a vezetékes, 2028-tól pedig a cseppfolyós gáz behozatalát Oroszországból. A jogalkotási eljárásban korlátozott a tagállami vétó lehetősége, amit a magyar kormány bírál. A tervezet bizonyos rugalmasságot engedélyezne a tengerpart nélküli országoknak, mint Magyarország és Szlovákia,

Minden politikai és jogi eszközt igénybe vesz a magyar kormány, hogy megakadályozza az orosz energiaimport betiltását célzó uniós javaslat elfogadását – erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Luxembourgban, az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülése után elmondta, Magyarország nemmel szavazott a kezdeményezésre, az Európai Unió Tanácsa azonban elfogadta az álláspontot minősített többséggel.

A jövő évi költségvetésben 10 és 20 százalék közötti sávban emelkedhet a szociális és a kulturális ágazatban dolgozók bére - közölte a miniszterelnök az Országgyűlésben kérdésre válaszolva. Orbán Viktor megerősítette, hogy növelik a gyermekvédelemben élő gyerekek étkezési és ruházkodási költségét.

A Kúria döntése szerint meg kell ismételni Tiszaburán az október 5-én tartott időközi választást. A testület ezzel jóváhagyta a területi választási bizottság határozatát. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei választási bizottság azzal indokolta a döntést, hogy ha a választói akarat befolyásolására alkalmas, a választás tisztaságát sértő jogsérelem valósul meg, akkor a választást meg kell ismételni.

Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok, miután elhárították a műszaki hibát – közölte a Mávinform. Hétfő délelőtt a biztosító-berendezés hibája miatt átmenetileg kevesebb vágányon közlekedhettek a szerelvények, így a vonatok egy része más budapesti elővárosi állomásokon fordult vissza, vagy késéssel indult.

Románia déli részén robbanás volt a Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban. Egy munkás súlyosan megsérült. A detonáció idején a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították.

Januártól betiltja a közösségi e-roller-szolgáltatásokat Prágában a városi tanács. Az intézkedést több évnyi lakossági és belvárosi panasz előzte meg, amelyek szerint a rollerek akadályozzák a közlekedést és veszélyeztetik a gyalogosokat. A döntés különösen a turisták által használt járművekre vonatkozik, amelyek gyakran a járdákon közlekednek.

Megerősítette az amerikai elnök védelmét a Titkos Szolgálat a floridai repülőtér közelében egy fára telepített vadászles miatt – jelezte az FBI igazgatóhelyettese. A Palm Beach Nemzetközi Repülőtér közelében felfedezett vadászlest eltávolították, és vizsgálják, hogy ki és milyen célból alakította ki a mesterlövészek számára is alkalmas lest.

Hiba lépett fel az Amazon Web Services működésében, emiatt számos népszerű weboldal, alkalmazás és játék működése akadozott, vagy teljesen leállt világszerte. Egyebek mellett a Snapchat, az Epic Games Store, az Amazon Prime Video, az HBO Max, a Playstation Network, Disney+, az IMDb, a Zoom és a Tinder is érintett volt.