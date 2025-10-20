ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 20. hétfő
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke (k) felszólal meghallgatásán az Országgyûlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán-termében 2025. október 20-án. Mellette Kurali Zoltán (b) és Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnökei.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Varga Mihály: a szükséges feljelentéseket megtették

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az új vezetés hozzálátott a jegybanki alapítványi működés felülvizsgálatához, továbbá a 2024-es év az infláció leszorításának éve volt – mondta el Varga Mihály jegybankelnök az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén.

A vizsgált időintervallum még a jegybank előző vezetésének időszakára esik – kezdte a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Varga Mihály az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén, ahol az MNB 2024-es üzleti jelentése volt az egyik téma.

A jegybankelnök a 2024-es évről még azt is elmondta, hogy az az infláció leszorításának éve volt a magyar gazdaságban. 2023-hoz képest a hazai infláció jelentősen csökkent, az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében volt.

A harmadik negyedév végére az infláció a jegybanki célnak megfelelő 3 százalékos szintre csökkent, decemberre 4,6 százalékig emelkedett. Az alábbi grafikonon az MNB 2025 szeptemberi Inflációs Jelentésében szereplő előrejelzés adatai láthatóak.

A jegybank törvényben szabályozott elsődleges célja

az árstabilitás elérése és fenntartása

– mondta el Varga Mihály.

Ezt a célt a jegybank egy stabilitásorientált monetáris politikával, és kiszámítható befektetési környezet fenntartásával tudja elérni. Ennek érdekében a Monetáris Tanács a jegybanki irányadó rátát az idei év során változatlanul 6,5 százalékon tartotta. Ez a monetáris politika pozitív reálkamattal tud hozzájárulni ahhoz, hogy a pénzügyi piaci stabilitás fennmaradjon, tette hozzá a jegybankelnök.

Az MNB intézményi működésével kapcsolatban hangsúlyozta, 2024-ben szükségszerű volt, hogy a jegybank elmozduljon a takarékosabb gazdálkodás felé. Kiemelte, hogy az új vezetés hozzálátott a jegybanki alapítványi működés felülvizsgálatához is. Az alapítványnak új vezetése van, a szükséges feljelentéseket az ügyészségnél megtették,

a nyomozás ezekben az ügyekben folyik

– emelte ki a jegybankelnök.

A független Csárdi Antal arról kérdezett, a visszaélésgyanús esetekben pontosan kik ellen, és hány feljelentést tettek. Mellár Tamás, a bizottság alelnöke, a Párbeszéd képviselője az euró bevezetésének várható céldátumáról, és az inflációs bizonytalanságokról kérdezte Varga Mihályt. A jegybankelnök az euró bevezetésével kapcsolatos kérdésre úgy reagált, az első feltétel az, hogy az államháztartás teljesítse a bevezetés feltételeit, amely nem a jegybankon múlik.

Mellár felszólalásában úgy fogalmazott, „mesterséges módon történt meg az, hogy valóban csökkenjen az infláció”. Elmondása szerint az év végére mindenki inkább 5 százalékhoz közeli inflációt vár, és ezt mutatja az is, hogy ebben az évben 4 és 5 százalék között mozog az áremelkedés üteme.

Tordai Bence, szintén a Párbeszéd képviseletében, a korábbi jegybankelnöki ciklus pénzköltéseivel kapcsolatban tett fel kérdést. Felszólalásában arról kérdezett, a feljelentés mellett indítanak-e polgári pereket a vagyoni kár mérséklésére, a korábbi döntéshozókkal szemben. „Ugye látjuk, hogy a Matolcsy-klánnál jelentékeny vagyonok halmozódtak fel” – tette hozzá.

Varga Mihály a visszaélésgyanús esetekkel összefüggő kérdésekre azt válaszolta, a folyamatban lévő nyomozásra vonatkozó kérdéseket az illetékes hatóságoknak kell feltenni. Megismételte, a jegybank alapítványának új vezetése van, ők teszik a dolgukat. A Bizottság végül 12 igen, 4 nem szavazat, és 1 tartózkodás mellett elfogadta az MNB 2024-es üzleti jelentéséről szóló határozattervezetet.

Varga Mihály: a szükséges feljelentéseket megtették

varga mihály

mnb

mnb-alapítvány

gazdasági bizottság

Varga Mihály a jegybanki kamatdöntés után: még később teljesülhet az inflációs cél, de erős árfolyamra van szükség
Varga Mihály a jegybanki kamatdöntés után: még később teljesülhet az inflációs cél, de erős árfolyamra van szükség
Kamatdöntő ülést tartott kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, a papírformának számító döntés után a jegybank elnöke mégis sajtótájékoztatón magyarázta el a döntés hátterét és környezetét, és az MNB új várakozásaival is előállt. Ezt követően újságírói kérdésekre is válaszolt, elmondta például, hogy csökkennie kellene az inflációs érzetnek is.
Új CDU-stratégia: hadat üzent Friedrich Merz kancellár az AfD-nek

Új CDU-stratégia: hadat üzent Friedrich Merz kancellár az AfD-nek

Hetek óta fej fej mellett verseng egymással a kormányon lévő konzervatív CDU/CSU és az ellenzéki, radikális jobboldali AfD a közvélemény-kutatások első helyéért. A verseny ellenére valójában a Friedrich Merz kancellár vezette kereszténydemokrata CDU a nagy vesztes, amit a párt a fő riválistól való teljes elhatárolódással kíván kompenzálni.
Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

A nemzetközi figyelem középpontjába került Budapest, miután bejelentették, hogy a magyar főváros lesz a helyszíne az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. A külföldi reakciókról az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.
 

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

Volodimir Zelenszkij nem tartja Budapestet jó helyszínnek, de szeretne eljönni

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
Kispapírok nagy napja a magyar tőzsdén: elszállt a Rába és a 4iG

Kispapírok nagy napja a magyar tőzsdén: elszállt a Rába és a 4iG

A múlt hét második felében az amerikai regionális bankszektor hitelezési gyakorlatával kapcsolatos aggodalmak rontották el a részvénypiaci hangulatot, de az amerikai tőzsdék múlt pénteken már fordulni tudtak, amelyet Ázsiában is pozitív mozgások követtek ma reggel a fontos kínai makroadatok megjelenése után. A hangulatjavulás Európában is megérkezett, emelkednek a vezető indexek, hasonlóan az USA-hoz. A magyar tőzsde is kiveszi a részét a jó nemzetközi hangulatból, nagyot emelkedett a mai kereskedésben a Rába és a 4iG árfolyama. A héten folytatódik a gyorsjelentési szezon, többek között a Netflix, a Coca-Cola, a Tesla, és az Intel számai is érkeznek.

Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket!

Kvíz: Jártál már az Őrségben? Ha ez a kedvenc őszi kirándulóhelyed, válaszold meg kérdéseinket!

Ha gyakran jársz ide kirándulni, vagy ha az Őrség neked is a bakancslistás úti céljaid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd meg nekünk, mit tudsz róla!

Amazon services 'recovering' after outage hits major sites and apps - but US users report fresh issues

Amazon services 'recovering' after outage hits major sites and apps - but US users report fresh issues

More than 1,000 companies have had 6.5 million reports of disruption, including Snapchat, Reddit, Roblox and Lloyds bank.

