2025. október 20. hétfő
Realistic fiery explosion with sparks and smoke isolated on black background
Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Robbanás volt egy romániai kőolajfinomítóban

Infostart / MTI

A robbanás 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben, de állítólag tűz nem keletkezett.

A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, a helyi kórház intenzív osztályára szállították - írja az economica.net. Amikor robbanás bekövetkezett a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították.

Az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna. A finomító 1904-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy 540 alkalmazottja volt, és 1,89 milliárd lej (mintegy 145 milliárd forint) árbevétel mellett 62,8 millió lej (mintegy 4,8 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A Lukoilnak van egy másik romániai leányvállalata is, az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazására szakosodott Lukoil Romania.

Hetek óta fej fej mellett verseng egymással a kormányon lévő konzervatív CDU/CSU és az ellenzéki, radikális jobboldali AfD a közvélemény-kutatások első helyéért. A verseny ellenére valójában a Friedrich Merz kancellár vezette kereszténydemokrata CDU a nagy vesztes, amit a párt a fő riválistól való teljes elhatárolódással kíván kompenzálni.
2025. október 20. 17:51
2025. október 20. 17:27
