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Nyitókép: Földházi Árpád

Ákos megrázó üzenete: „rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak”

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Idén tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak Ákosnál: az 58 éves, Kossuth-díjas dalszerző-énekes nemrégiben komoly műtéten esett át. Szerencsére jól van, az állapota stabil, már otthon lábadozik. 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondja, a gyógyulásra koncentrál, hogy a december 12-i Aréna-koncertjén már újult erővel állhasson színpadra.

Megrázó üzenetet tett közzé Ákos. A zenész azt írta: „különös helyzetben kell megszólalnom”. Mint írja: „egy idén tavaszi rutinvizsgálat során sajnos pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nálam, és a várható műtét kockázatai első hallásra elég rémisztőnek tűntek. Az operáción azóta szerencsésen átestem, jól vagyok.”

A zenész levele szerint „Nehéz döntést kellett meghoznunk: az idén nyárra tervezett előadásainkat lemondjuk, hogy a következő hetekben-hónapokban a pihenésre és a gyógyulásra összpontosíthassak. Elnézést kérek mindazoktól, akik itthon és a határon túl vártak rám. Remélem, az év végi Aréna-koncerten már újult erővel állhatok színpadra, és ott találkozhatunk. Most kétszeresen is várom ezt az ünnepi estét”

„Vigyázzatok magatokra, menjetek szűrővizsgálatokra, és találkozunk ősszel az új lemez kapcsán, decemberben pedig az Arénában!” – nyilatkozta Ákos.

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Kezdőlap    Kultúra    Ákos megrázó üzenete: „rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak”

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