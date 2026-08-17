Bejelentették az új közigazgatásért felelős államtitkárt

Aréna-előzetes – adás: 18.00 Baranya Sándor vízmérnök: akár még ennél kevesebb víz is lehet majd a Dunában

Végre esik az eső a Duna vízgyűjtőjén, de ez csak napok múlva emeli meg a folyó szintjét Paksnál – mondta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. Baranya Sándor vízmérnök, egyetemi docens hangsúlyozta, hogy a Dunán továbbra is rendkívüli a helyzet, és a következő években még ennél is rosszabb lehet.