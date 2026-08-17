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Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, mint elõterjesztõ felszólal a megye és a kormánymegbízott elnevezés alkalmazásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáján az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 28-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Bejelentették az új közigazgatásért felelős államtitkárt

Infostart / MTI

Új államtitkárt neveztek ki a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban: Bencsik András lett a közigazgatásért felelős államtitkár augusztus 15-től – jelentette be Lőrincz Viktória tárcavezető a közösségi oldalára feltöltött videójában hétfőn.

Bencsik András feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete – ismertette a videójában a miniszter.

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Kezdőlap    Belföld    Bejelentették az új közigazgatásért felelős államtitkárt

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