Bejelentették az új közigazgatásért felelős államtitkárt

Bencsik András feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete – ismertette a videójában a miniszter.
Lemaradt a tiszások által támogatott jelölt Mohácson
Bencsik András feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete – ismertette a videójában a miniszter.
Németországban először haladta meg a 3 milliárd eurót a bolti lopásokból eredő kiskereskedelmi kár, ami a Német Kereskedelmi Szövetséget (HDE) és a Német Rendőrszakszervezetet (GdP) közös fellépésre ösztönözte a szigorúbb büntetőjogi szankciók érdekében - írta az ESM Magazin.
Egy független adatellenőrző bizottság javaslatára a gyógyszergyártó megszakítja a volrustomig és a kemoterápia kombinált alkalmazásának tesztelését.
Trump cites his "very good relationship" with North Korea's leader in deciding to downsize the exercises.