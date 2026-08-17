Cristiano Ronaldo először beszélt a futball utáni életéről

A 41 éves sztár a múlt héten vette feleségül párját, Georgina Rodriguezt, és már a családi életre fókuszáló jövőt tervezi.

Az ötszörös Aranylabdás és ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Ronaldo bajnoki címet szerzett Angliában, Spanyolországban, Olaszországban és Szaúd-Arábiában is, emellett ő a férfi válogatott labdarúgás történetének legeredményesebb góllövője.

2023 első napjai óta a szaúdi bajnok en-Naszr játékosa. Szerződéséből még egy év van hátra.

„Valószínűleg ez az utolsó évem a labdarúgásban, és látványos örökséget szeretnék hátrahagyni” – nyilatkozta Ronaldo a Vogue-nak adott, az esküvőjével foglalkozó interjúban.

„Már megterveztem a jövőmet. Annyi minden vár rám, hogy nehéz lenne csak egyetlen dolgot kiemelni. Mivel a futball hiánya nagy űrt hagyhat maga után, az időt többféleképpen kell kitölteni, nem csak egyetlen tevékenységgel.

Többet szeretnék szórakozni, utazni, padelezni – amit nagyon szeretek –, és továbbra is élvezni mindazt, amit elértem, amit együtt értünk el. Hiszen mégiscsak 25 évnyi, rengeteg áldozattal járó időszak áll mögöttem.”

Ronaldónak már csak 24 gól hiányzik ahhoz, hogy elérje az 1000 gólos határt profi pályafutása során.

Régi riválisa, Lionel Messi nemrég szintén arról beszélt, hogy bizonytalan, meddig folytatja még a játékot.

Az en-Naszr szombaton az el-Fateh ellen kezdte meg címvédőként új idényét a szaúdi ligában. Ronaldo ugyan nem lépett pályára, családja körében, a lelátóról nézte végig csapata győzelmét.