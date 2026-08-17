Van még ok az izgalomra, ekkor emelkedhet meg a vízszint a Paksi Atomerőműnél

A Paksi Atomerőmű, így hazánk számára is kedvező hír, hogy Németországban a csapadék még tovább folytatódik.

A német meteorológiai szolgálat, a DWD tíznapos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet – írja a vg.hu.

Közben hazánkban napok óta apad a Duna. Vasárnap este Paksnál –125 centiméter körül állt a folyó, vagyis már vészesen megközelítette azt a kritikus tartományt, amely komoly problémát okozhat a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásában.A jelenlegi helyzetben –134 centiméter környéke számít kritikus tartománynak.

A helyzet súlyossága miatt a kormány a múlt héten rendkívüli intézkedésekről döntött.

Magyar Péter augusztus 12-én, szerdán jelentette be, hogy fenékküszöböt építenek, továbbá két bárka irányított elsüllyesztésével próbálják megemelni a vízszintet az atomerőmű vízkivételének térségében. A hétvégén gőzerővel folytak a munkálatok, és a beavatkozások hatására az erőműnél helyileg sikerült megemelni a rendelkezésre álló vízszintet. Magyar Péter azonban vasárnap este figyelmeztetett: kedd és szerda között jöhet a legkritikusabb időszak.