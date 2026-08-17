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Nyitókép: Unsplash

Rémület tört ki a templomban, hatan meghaltak, többen megsérültek

Infostart / MTI

Legalább hat ember meghalt és többek megsebesültek egy vallási ünnepen kitört pánikban, amit a rendőrség szerint egy kidőlt villanyoszlop okozott egy templomban India keleti Bihar államában – közölték a hatóságok hétfőn.

A hatóságok vizsgálják a baleset okait, amely az állam déli részén fekvő Lakhiszarai körzetben található Asokdham templomban történt, ahol a hívők éppen a hindu szent hónapot ünnepelték.

„Úgy tűnik, hogy ott egy villanyoszlop dőlt le, és az emberek áramütést szenvedtek, ami pánikszerű helyzetet váltott ki” – nyilatkozta Sivam Kumar, egy magas rangú rendőrtiszt az ANI helyi hírügynökségnek. „A pontos okot csak azután tudjuk megmondani, hogy mindent ellenőriztünk” – tette hozzá.

Az incidensben legalább öt ember megsérült – közölte egy magas rangú tisztviselő a Reuters brit hírügynökséggel. A televízió olyan felvételeket mutatott, amelyeken a rokonok tömegesen özönlöttek a kórházakba, miközben a mentők hordágyakon szállították be az embereket.

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