Rémület tört ki a templomban, hatan meghaltak, többen megsérültek

A hatóságok vizsgálják a baleset okait, amely az állam déli részén fekvő Lakhiszarai körzetben található Asokdham templomban történt, ahol a hívők éppen a hindu szent hónapot ünnepelték.

„Úgy tűnik, hogy ott egy villanyoszlop dőlt le, és az emberek áramütést szenvedtek, ami pánikszerű helyzetet váltott ki” – nyilatkozta Sivam Kumar, egy magas rangú rendőrtiszt az ANI helyi hírügynökségnek. „A pontos okot csak azután tudjuk megmondani, hogy mindent ellenőriztünk” – tette hozzá.

Az incidensben legalább öt ember megsérült – közölte egy magas rangú tisztviselő a Reuters brit hírügynökséggel. A televízió olyan felvételeket mutatott, amelyeken a rokonok tömegesen özönlöttek a kórházakba, miközben a mentők hordágyakon szállították be az embereket.