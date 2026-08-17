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A drónnal készült felvételen a Balaton alacsony vízállásnál Balatonfenyvesnél 2026. június 29-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Harminc centimétert apadt a Balaton vízszintje a nyár eleje óta

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A siófoki vízmérce adatai szerint a június közepén mért 77 centiméterről augusztus 15-re 47 centiméterre csökkent a tó átlagos vízszintje a folyamatos apadás következtében – nézte meg az adatokat a veol.hu.

A Balaton vízállása a nyári hónapokban dinamikusan süllyedt. Míg június közepén még 77 centimétert mutattak a műszerek, július elejére 66 centiméterre, július végére pedig 56 centiméterre esett vissza a vízszint.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az apadás augusztusban is folytatódott: augusztus elején 55-56 centiméter körül alakult az érték, a hónap közepére azonban felgyorsult a csökkenés, és augusztus 15-én elérték a 47 centiméteres átlagos vízállást.

Mindez azért is érdekes, mert 2024 elején még hetekig engedni kellett a tóból a magas vízállás miatt.

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Kezdőlap    Belföld    Harminc centimétert apadt a Balaton vízszintje a nyár eleje óta

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egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
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A múlt héten az amerikai inflációs adatok és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások határozták meg a nemzetközi piacok hangulatát. Eközben itthon a BUX történelmi csúcsra emelkedett, miközben a Paksi Atomerőmű a rekordalacsony Duna-vízállás miatt továbbra is csökkentett teljesítménnyel üzemelt, a költségvetés pedig sorozatban harmadik hónapja szufficitet mutatott. Az előttünk álló héten a japán GDP, a kínai makrocsomag, a Fed jegyzőkönyve, valamint a pénteki európai PMI-adatok lehetnek a legfontosabb piaci mozgatóerők.

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