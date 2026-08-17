Harminc centimétert apadt a Balaton vízszintje a nyár eleje óta

A siófoki vízmérce adatai szerint a június közepén mért 77 centiméterről augusztus 15-re 47 centiméterre csökkent a tó átlagos vízszintje a folyamatos apadás következtében – nézte meg az adatokat a veol.hu.
A Balaton vízállása a nyári hónapokban dinamikusan süllyedt. Míg június közepén még 77 centimétert mutattak a műszerek, július elejére 66 centiméterre, július végére pedig 56 centiméterre esett vissza a vízszint.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az apadás augusztusban is folytatódott: augusztus elején 55-56 centiméter körül alakult az érték, a hónap közepére azonban felgyorsult a csökkenés, és augusztus 15-én elérték a 47 centiméteres átlagos vízállást.
Mindez azért is érdekes, mert 2024 elején még hetekig engedni kellett a tóból a magas vízállás miatt.
Az új politikai vezetéssel nagyon sok eddigi magánember vált közszereplővé. De mit kell elviselniük, és a távozók, illetve családtagjaik közül meddig számít valaki közszereplőnek? Erről beszélt Kende Tamás, az ELTE Jogi Kar Nemzetközi Tanszék docense az InfoRádióban.
A Duna folyamatos apadása miatt emberfeletti munkával próbálják fenntartani a paksi atomerőmű két működő turbinájának vízellátását. A keddi és szerdai nap lesz a legkritikusabb, a szakemberek bárkák süllyesztésével és az RSD zsilipjének megnyitásával védekeznek.
A múlt héten az amerikai inflációs adatok és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások határozták meg a nemzetközi piacok hangulatát. Eközben itthon a BUX történelmi csúcsra emelkedett, miközben a Paksi Atomerőmű a rekordalacsony Duna-vízállás miatt továbbra is csökkentett teljesítménnyel üzemelt, a költségvetés pedig sorozatban harmadik hónapja szufficitet mutatott. Az előttünk álló héten a japán GDP, a kínai makrocsomag, a Fed jegyzőkönyve, valamint a pénteki európai PMI-adatok lehetnek a legfontosabb piaci mozgatóerők.