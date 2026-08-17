Harminc centimétert apadt a Balaton vízszintje a nyár eleje óta

A Balaton vízállása a nyári hónapokban dinamikusan süllyedt. Míg június közepén még 77 centimétert mutattak a műszerek, július elejére 66 centiméterre, július végére pedig 56 centiméterre esett vissza a vízszint.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az apadás augusztusban is folytatódott: augusztus elején 55-56 centiméter körül alakult az érték, a hónap közepére azonban felgyorsult a csökkenés, és augusztus 15-én elérték a 47 centiméteres átlagos vízállást.

Mindez azért is érdekes, mert 2024 elején még hetekig engedni kellett a tóból a magas vízállás miatt.