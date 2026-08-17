Tragikus buszbaleset: még mindig vannak, akik nem tudják, mi történt a szerettükkel

A hozzátartozók közül többen még mindig nem tudják, mi történt szeretteikkel. Az RMF24-nek egy nő arról beszélt, hogy sógornőjét már megtalálták a kórházban, testvéréről azonban továbbra sincs információjuk. A férfinél a baleset idején nem voltak személyes okmányok – számolt be az Index.

Az azonosítás után sem feltétlenül kapják meg azonnal a családok szeretteik földi maradványait. Egy lengyel nő, aki azonosította férje testvérének holttestét, arról kapott tájékoztatást, hogy a kiadásra akár két hetet is várni kell.

A bizonytalanságot a nyelvi akadályok és az is nehezíti, hogy a sérülteket több kórházban ápolják. A helyszínen ezért a magyarországi lengyel közösség képviselői is segítik a hozzátartozókat.

A következő órákban dönthetnek arról, hogy a sérültek közül kiket és milyen módon lehet biztonságosan Lengyelországba szállítani – írja az RMF24. A lengyel kormány képviselői a Humanitárius és Orvosi Segítségnyújtó Csoporttal együtt négy magyarországi kórházban mérik fel a sérültek állapotát. A legsúlyosabb sérülteket Miskolcon ápolják. A hazaszállításhoz katonai CASA repülőgépet és két speciális betegszállító repülőgépet is igénybe vehetnek.

A következő órákban arról is döntés születhet, hogy megkezdik-e a balesetet szenvedett autóbuszt üzemeltető közlekedési vállalat ellenőrzését.