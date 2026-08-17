Klubrekordot jelentő összegért engedi el kulcsemberét az Európától elbúcsúzott Győri ETO

Két szezon után búcsút int az ETO-nak – Nadir Benbuali, aki 2024 nyarán, súlyos sérülésből lábadozva érkezett kölcsönben a Rába-partra, majd hamar alapemberré vált.

Mint a győriek írják, már az első szezonjában is remek számokat hozott, de az igazi áttörést a 2025/2026-os idény jelentette számára – írja az m4sport.hu.

A játékost a kölcsönszerződés lejárta után, 2025 nyarán sikerült végleg megszereznie az ETO-nak, ami igencsak jó húzásnak bizonyult. A Konferencia-liga-selejtezőben két gólt szerzett, az NB I előző kiírását pedig 15 góllal, 6 gólpasszal és bajnoki arannyal zárta.