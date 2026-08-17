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Gergényi Bence, az Újpest (b) és Nadir Benbuali, a Gyõr játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában játszott Újpest FC - ETO FC Gyõr mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. május 3-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Klubrekordot jelentő összegért engedi el kulcsemberét az Európától elbúcsúzott Győri ETO

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Egyiptomban folytatja az ETO 26 éves, válogatott algériai támadója. Nadir Benbuali a Pyramids FC csapatához szerződött. Mindezt az ETO hivatalos oldalán jelentették be.

Két szezon után búcsút int az ETO-nak – Nadir Benbuali, aki 2024 nyarán, súlyos sérülésből lábadozva érkezett kölcsönben a Rába-partra, majd hamar alapemberré vált.

Mint a győriek írják, már az első szezonjában is remek számokat hozott, de az igazi áttörést a 2025/2026-os idény jelentette számára – írja az m4sport.hu.

A játékost a kölcsönszerződés lejárta után, 2025 nyarán sikerült végleg megszereznie az ETO-nak, ami igencsak jó húzásnak bizonyult. A Konferencia-liga-selejtezőben két gólt szerzett, az NB I előző kiírását pedig 15 góllal, 6 gólpasszal és bajnoki arannyal zárta.

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