Ki számít ma közszereplőnek és mit kell eltűrnie? – elmondja a szakértő

Szemben azzal, amit alapvetően gondolna az ember, a közszereplő státus kapcsán nincsen egy konkrét felsorolás, hogy pontosan ki számít annak. Létezik azonban egy viszonylag kiterjedt bírósági és alkotmánybírósági gyakorlat, hogy kik azok, akik egy konkrét közéleti vitában a formális tisztségük, az önként vállalt véleményformáló szerepük, vagy a közüggyel közvetlen összefüggő magatartásuk miatt annak az alakítójává válnak, tehát közszereplőnek minősülnek – mondta el Kende Tamás, az ELTE Jogi Kar Nemzetközi Tanszék docense az InfoRádióban.

Kivételesen médiaszereplők, influenszerek is közszereplővé válhatnak.

Volt olyan eset, amikor egy ismert közvélemény-kutatót, aki rendszeresen nyilatkozott és értékelte a politikusok megítélését vagy politikai eseményeket, közszereplőnek minősítettek.

Volt olyan, amikor egy közpénzt felhasználó közalapítvány főtitkárát minősítették szintén közszereplőnek a bírói gyakorlatban.

Az is előfordult, hogy egy közszereplőnek az egyébként szintén közismert hozzátartozóját nem minősítették pusztán azért közszereplőnek, mert ő a közszereplő hozzátartozója

– magyarázta a jogász.

A kérdésre, hogy meddig közszereplő valaki, azt mondta:

azzal, hogy megszűnik valaki valamilyen köztisztséget viselni, azzal nem szűnik meg a közszereplői minősége.

Nagyon leegyszerűsítve, a bírói gyakorlatból az látszik, hogy ha az a típusú vélemény, amit valakivel kapcsolatban egy vitában megfogalmaznak, az ő korábbi közszereplésével volt kapcsolatos, azzal kapcsolatban ő abszolút közszereplőnek minősül. Tehát ha egy korábbi miniszter döntését kritizálják a korábbi döntéseivel kapcsolatban, ő nyilvánvalóan közszereplő marad. De mondjuk ha most valaki lefotózná őt a kertjében, ahogy rövidnadrágban, fedetlen testtel a kutyájával játszik, azzal kapcsolatban nem biztos, hogy a közérdek fennállna, és ebben a vonatkozásban a bírói gyakorlat szerint már nem minősülne közszereplőnek, és ezt nem kellene feltétlenül tűrnie – fogalmazott Kende Tamás.

A kérdésre, hogy mit kell eltűrnie egy közszereplőnek, a szakértő azt mondta: ezzel kapcsolatban azt szokták mondani, hogy „fokozott tűrési kötelezettség” van. Nagyon bonyolult bírósági gyakorlat alakult ki, ami azonban észszerű, hiszen itt tényleg bonyolult dolgokról van szó. Alapvetően

az egyik oldalon ott van a szólásszabadság, és az, hogy az emberek értékelhessék a közügyeket, és esetleg kifejezzék a véleményüket,

a másik részről viszont a közszereplők is emberek, és ezért aztán nem lehet velük sem akárhogyan bánni, őket akárhogy nevezni,

szóval a kettő között meg kell találni egyfajta kompromisszumot – mondta.

Az alakult ki a gyakorlatban, hogy

a közügyi magatartást érdemben értékelő, akár éles, túlzó, sértő közlések, vagy mindezek képi dokumentálása is indokolt lehet egy közszereplővel szemben, akár karikatúra is, és ezeket tűrni köteles a közszereplő.

„Tehát ha azt próbálom állítani egy közszereplővel kapcsolatban, hogy mondjuk hazudott, gyakran hazudott, és egy hosszú orral ábrázolom egy karikatúrán, az teljesen megengedhető, hiszen arra próbálok utalni, hogy ő olyan kicsit, mint Pinokkió. Másik részről viszont arra vonatkozóan nincsen tűrési kötelezettség, hogy a magánéletét, aminek nem feltétlenül van köze a közhöz, feltárja,

nem lehet öncélúan személyeskedni, és nem köteles elfogadni az emberi méltóság érinthetetlen magját sértő, dehumanizáló támadásokat.

Most volt nemrég egy olyan eset, amikor a látássérült miniszterrel kapcsolatban tettek borzasztó megjegyzéseket, és én azt gondolom, hogy például ezt nem kellene eltűrnie. Nem tanácsot adok, hogy pereskedjen, hanem azt gondolom, hogy ez már nem tartozik abba a kategóriába, amit el kell viselni. Ő nyilvánvalóan közszereplő, nyilvánvalóan kiemelt tűrési kötelezettsége van, de én azt gondolom, hogy ez a túlzó, sértő, dehumanizáló közlés körébe tartozik, szerintem ez emiatt nem volt jogszerű” – mondta el Kende Tamás, az ELTE Jogi Kar Nemzetközi Tanszék docense az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Domanits András készítette.